Деловые Кононов и Галустян сделали на Яндексе некоммерческое издание «Большой музей»


При поддержке «Издательства Яндекса» и Политеха на платформе Яндекса открылось просветительское медиа «Большой музей» (БМ). Для управления некоммерческим проектом основатели привлекли известных по деловым СМИ Николая Кононова (экс-главред Hopes&Fears и «Секрет фирмы») и экс-продюсера спецпроектов «Коммерсанта» Артема Галустяна. Последний стал главредом БМ, Кононов — редакционный директор.

Большой музей

В редакции БМ полтора десятка человек — журналистов, дизайнеров, фоторедакторов, научный редактор, известных по работе над Esquire, «Медузой», Arzamas (просветительский проект Филиппа Дзядко, запущенный в 2015-м, в отличии от БМ — коммерческий). Выходцев из консервативных или реакционных изданий в редакции нет.

Полтора года назад «Издательство Яндекса» и Политехнический музей запустили «Большой музей» в формате конструктора сайтов и приложений. Он позволял музеям структурировать коллекционные фонды, собирать из элементов целостные увлекательные рассказы в цифре. На конец 2019 года подключено 20 музеев. Предполагалось, что на старте (3 месяца) музей рассказывает о себе бесплатно, затем оплачивает размещение. Открытого предложения конструктора сегодня нет.

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    Иван Ильин Roem.ru

    В стартовой подборке материалов «Большого музея» чувствуется, что редакция вольно или невольно подложила исторический контекст к повестке сегодняшнего дня. Так на сайте можно почитать про цензуру (сейчас часть обитателей рунета называет её словом «блокировки»), неустаревающую мужскую обнажённую натуру и беспомощные каракули на полях тетрадок следователей в годы Большого террора (реально, рисуют хуже Гитлера!).

    В «первом номере» БМ редакция определённо нашла в музейных фондах РФ подтверждения для либеральных представлений о прекрасном или антропологически примечательном. Это называется «поиск либеральной идеи» (в российском прочтении термина «либеральной»).

    Правильное название сегодня вовсе не «Большой музей». Правильное название «либеральный зал Большого музея».

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    Иван Ильин > zubilo контекст

    Всё правильно, ВНИИТЭ — тоже из хипстерского, а не реакционного набора тем. Нечто на мотив — было и хорошее в те года, но кэгэбисты и хорошее просрали, теперь у них сын генпрокурора интернет-предприниматель Чайка московский мусор по всей России распределяет, скоро засрёт вообще всю. ВНИИТЭ — это то, что условного говоря сегодня в наборе шаблонов называется «Стрелка».

    Дмитрий Азрикан рассказывал про ВНИИТЭ так:

    За окнами тем временем текла совсем другая жизнь. Никакого, ясное дело, «потребителя» у дизайна не было.Обыватель же, а для нас этим обывателем-производителем-потребителем выступал как правило главный инженер какого-нибудь завода или чиновник главка, министерства и пр., воспринимал дизайн как досадную помеху, навязанное сверху никому не нужное украшательство. Иными словами — как стайлинг. Другое дело, что поработав с дизайнером, обыватель иногда начинал прозревать, но ненадолго и его минутное озарение бесследно и навеки уносилось мутным потоком советской действительности.

    А тут в 61-м появился ВНИИТЭ. Я помчался в Москву, посмотрел чем они занимаются и мгновенно понял, что я, оказывается, дизайнер. То есть я давно «говорил прозой» но не знал… Через пару лет поступил в аспирантуру ВНИИТЭ, а потом и переехал туда на работу.
    Тогда дизайн в СССР был второй дыркой в железном занавесе. Первой был джаз. В молодежных кафе играли джаз, во ВНИИТЭ играли дизайн. Особо одаренные играли в обоих местах. Виртуозный пианист Дима Щелкунов в ресторане «Лира» (ныне — первый Макдональдс на Пушкинской площади — прим. DN) подражал Оскару Питерсену, а во ВНИИТЭ занимался методикой проектирования. Великий Леша Козлов, известный более как «Козел на саксе» подражал Дейву Брубеку, а во ВНИИТЭ работал в отделе теории дизайна. Похожие случаи происходили и по ту сторону решетки: блестящий итальянский дизайнер Родольфо Бонетто на конгрессе ИКСИД в Москве потряс публику тем, что забрался на сцену в оркестр и сыграл незабываемое соло на ударных, заставив размышлять о родстве вроде бы непохожих профессий…

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    Примечание. В 61-м году Гагарин из мутной действительности полетел в космос. В общем я не осуждаю Яндекс, издание может совершенно свободно выбирать себе темы и ставить их под любую вывеску, но музей у них получился неБольшой. Уточню — даже антисоветчики бывают не только либерального толка (я не про фашистов сейчас). Совершенно спокойно можно запилить огромную пёструю серию антисоветских музейных изюминок. Не только с хипстерских позиций…

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