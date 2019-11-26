При поддержке «Издательства Яндекса» и Политеха на платформе Яндекса открылось просветительское медиа «Большой музей» (БМ). Для управления некоммерческим проектом основатели привлекли известных по деловым СМИ Николая Кононова (экс-главред Hopes&Fears и «Секрет фирмы») и экс-продюсера спецпроектов «Коммерсанта» Артема Галустяна. Последний стал главредом БМ, Кононов — редакционный директор.

В редакции БМ полтора десятка человек — журналистов, дизайнеров, фоторедакторов, научный редактор, известных по работе над Esquire, «Медузой», Arzamas (просветительский проект Филиппа Дзядко, запущенный в 2015-м, в отличии от БМ — коммерческий). Выходцев из консервативных или реакционных изданий в редакции нет.

Полтора года назад «Издательство Яндекса» и Политехнический музей запустили «Большой музей» в формате конструктора сайтов и приложений. Он позволял музеям структурировать коллекционные фонды, собирать из элементов целостные увлекательные рассказы в цифре. На конец 2019 года подключено 20 музеев. Предполагалось, что на старте (3 месяца) музей рассказывает о себе бесплатно, затем оплачивает размещение. Открытого предложения конструктора сегодня нет.