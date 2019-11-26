При поддержке «Издательства Яндекса» и Политеха на платформе Яндекса открылось просветительское медиа «Большой музей» (БМ). Для управления некоммерческим проектом основатели привлекли известных по деловым СМИ Николая Кононова (экс-главред Hopes&Fears и «Секрет фирмы») и экс-продюсера спецпроектов «Коммерсанта» Артема Галустяна. Последний стал главредом БМ, Кононов — редакционный директор.
В редакции БМ полтора десятка человек — журналистов, дизайнеров, фоторедакторов, научный редактор, известных по работе над Esquire, «Медузой», Arzamas (просветительский проект Филиппа Дзядко, запущенный в 2015-м, в отличии от БМ — коммерческий). Выходцев из консервативных или реакционных изданий в редакции нет.
Полтора года назад «Издательство Яндекса» и Политехнический музей запустили «Большой музей» в формате конструктора сайтов и приложений. Он позволял музеям структурировать коллекционные фонды, собирать из элементов целостные увлекательные рассказы в цифре. На конец 2019 года подключено 20 музеев. Предполагалось, что на старте (3 месяца) музей рассказывает о себе бесплатно, затем оплачивает размещение. Открытого предложения конструктора сегодня нет.
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В стартовой подборке материалов «Большого музея» чувствуется, что редакция вольно или невольно подложила исторический контекст к повестке сегодняшнего дня. Так на сайте можно почитать про цензуру (сейчас часть обитателей рунета называет её словом «блокировки»), неустаревающую мужскую обнажённую натуру и беспомощные каракули на полях тетрадок следователей в годы Большого террора (реально, рисуют хуже Гитлера!).
В «первом номере» БМ редакция определённо нашла в музейных фондах РФ подтверждения для либеральных представлений о прекрасном или антропологически примечательном. Это называется «поиск либеральной идеи» (в российском прочтении термина «либеральной»).
Правильное название сегодня вовсе не «Большой музей». Правильное название «либеральный зал Большого музея».
есть и про раздельный сбор мусора в СССР
https://bm.digital/article/843073636230783413/pravilno-sortirovat-musor-pridumali-esche-v-sssr-a-potom-zabyili-ob-etom-na-35-let
Всё правильно, ВНИИТЭ — тоже из хипстерского, а не реакционного набора тем. Нечто на мотив — было и хорошее в те года, но кэгэбисты и хорошее просрали, теперь у них сын генпрокурора интернет-предприниматель Чайка московский мусор по всей России распределяет, скоро засрёт вообще всю. ВНИИТЭ — это то, что условного говоря сегодня в наборе шаблонов называется «Стрелка».
Дмитрий Азрикан рассказывал про ВНИИТЭ так:
Примечание. В 61-м году Гагарин из мутной действительности полетел в космос. В общем я не осуждаю Яндекс, издание может совершенно свободно выбирать себе темы и ставить их под любую вывеску, но музей у них получился неБольшой. Уточню — даже антисоветчики бывают не только либерального толка (я не про фашистов сейчас). Совершенно спокойно можно запилить огромную пёструю серию антисоветских музейных изюминок. Не только с хипстерских позиций…