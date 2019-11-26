13 ноября Госдума приняла, 25 ноября Совфед одобрил, а сегодня Президент подписал поправки в закон «О международных компаниях», документ опубликован на официальном портале раскрытия правовых актов. Поправка внесена после дискуссий о структуре собственности и защите российских интересов между людьми сегодня принимающими ключевые решения по управлению YNDX и российской властью. В результате скрытого диалога с Президентом YNDX избежал принуждения к возвращению компании де-юре в Российскую юрисдикцию по методам из «законопроекта Горелкина». и нашёл альтернативный вариант закрепить российский приоритет над YNDX.

Неделю назад Яндекс рассказал, что Сбербанк передаст «золотую акцию» поисковика «Фонду общественных интересов». Фонд зарегистрируется в специальной административной зоне в Калининградской области. Главные опасения Кремля вызывал пакет акций в собственности сооснователя и главы группы компаний YNDX Аркадия Воложа. В случае смены собственности на него по любой причине — YNDX де-юре управлялся бы из-за рубежа.

Именно новый Фонд будет принимать решения по самым чувствительным вопросам управления собственностью на группу компаний Яндекс. Передачу существенной информации или управление большими необезличенными данными о российских пользователях и сотрудничество с правительствами зарубежных стран.