Правительство показало крупным участникам рынка проект постановления о поддержке экспорта продукции российских поставщиков через маркетплейсы. Последние смогут за три года получить субсидии на полтора миллиона рублей на хранение товаров и логистику. Но претендовать на них смогут только компании без иностранного участия (управляемым иностранным юрлицом, или в уставном капитале есть иностранные владельцы). Поэтому на поддержку не смогут претендовать Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия».
Aliexpress открыл России доступ к системе международных продаж в апреле 2019 года. Wildberries продаёт их в основном в странах СНГ (на рынках, где работает сама компания), у других маркетплейсов экспорта практически нет.
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов сказал «Коммерсанту», что, с его точки зрения, «инициатива создавалась исключительно ради Wildberries». Другие опрошенные эксперты предположили, что помощь малому бизнесу актуальнее адресной поддержки крупного. Основатель Академии ритейла Алексей Филатов вспомнил о том, что экспортом занимаются некоторые специализированные маркетплейсы, например, «Все инструменты» или «220 вольт».
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Знакомая предприниматель (трикотажное производство в ЦФО, тот самый многострадальный малый бизнес) сказала, что просто офигела от новых условий клюквенного маркетплейса для производителей (ранее там торговали в розницу). Скорей всего уйдёт с маркетплейса, потому что торговать себе в убыток. Также отмечает рост количества контрафакта, который проходит в трикотажном сегменте. Никаких документов на продукцию от «партнеров».
Поздравляю правительство с электрочеркизоном и электросадоводом. Нам действительно есть, что поставлять на экспорт. Оказывается надо было толкать китайщину, да производство Средней Азии, а мы думали ноу-хау изобретать, нано-технологии и эджайл внедрять, VR с вахтерами и всё такое.