Правительство показало крупным участникам рынка проект постановления о поддержке экспорта продукции российских поставщиков через маркетплейсы. Последние смогут за три года получить субсидии на полтора миллиона рублей на хранение товаров и логистику. Но претендовать на них смогут только компании без иностранного участия (управляемым иностранным юрлицом, или в уставном капитале есть иностранные владельцы). Поэтому на поддержку не смогут претендовать Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия».

Aliexpress открыл России доступ к системе международных продаж в апреле 2019 года. Wildberries продаёт их в основном в странах СНГ (на рынках, где работает сама компания), у других маркетплейсов экспорта практически нет.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов сказал «Коммерсанту», что, с его точки зрения, «инициатива создавалась исключительно ради Wildberries». Другие опрошенные эксперты предположили, что помощь малому бизнесу актуальнее адресной поддержки крупного. Основатель Академии ритейла Алексей Филатов вспомнил о том, что экспортом занимаются некоторые специализированные маркетплейсы, например, «Все инструменты» или «220 вольт».