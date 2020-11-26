Население Екатеринбурга оказалось самым «смелым» относительно политических шуток среди шести крупных городов: там не боятся публично шутить на политические темы 37% опрошенных. Москва оказалась самой запуганной: там 13% считают, что «за ними могут прийти» из-за юмора в интернете. Опрос проводился в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. В целом по России избегают политических шуток 75%, а боятся внимания правоохранителей 10%.

В протестном Хабаровске «только 13% не боятся последствий. 73% стараются не смеяться над политиками и властью, хотя и говорят, что страха по этому поводу не испытывают. 3% пользуются закрытыми чатами и приватными мессенджерами, чтобы пошутить о политике». Самые активные пользователи приватных каналов общения и шуток о политике живут в Казани, там это делают 7% опрошенных. В Петербурге и Новосибирске таких людей вообще не нашлось.