КоммерсантЪ сообщает:

Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела запрет на ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE и еще несколькими китайскими компаниями. Согласно пресс-релизу ведомства, это оборудование представляет «неприемлемый риск» для нацбезопасности.

В черный список попали оборудование и услуги компаний Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, «а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами». «FCC стремится защищать национальную безопасность, гарантируя, что ненадежные оборудование не разрешено для использования в пределах наших границ... Эти новые правила являются важной частью действий по защите американского народа от угроз нацбезопасности, связанных с телекоммуникациями»,— сказала председатель комиссии Джессика Розенворсель.