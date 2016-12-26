Сервис Snapchat приобрел израильский стартап Cimagine Media, который занимается разработкой технологии дополненной реальности True Marketless Augmented Reality, за $30−40 млн. Он позволяет клиентам магазинов переносить 3D-изображения продуктов (мебели, техники) на фотографии помещений, чтобы понять, как предметы будут смотреться в пространстве и сколько места займут. Пишут, что Snapchat, вероятно, привлекли не AR-технологии Cimagine, а ее специалисты.