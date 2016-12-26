Сбербанк в очередной раз перенес идею объединения клиентских услуг в разных регионах «ввиду нереализуемости». «В настоящее время действует ряд ограничений по операциям в отделениях, это связано с безопасностью. Когда все сотрудники имеют доступ ко всей информации, риски мошенничества возрастают», — рассказал один из собеседников РБК. Сейчас банк сосредоточился на увеличении возможностей системы «Сбербанк Онлайн», где человеческий фактор минимизирован.