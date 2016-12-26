Компании CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели исследование, посвященное заказной разработке интернет-магазинов. «Роем!» публикует его полностью.

Основные параметры рынка заказной разработки интернет-магазинов

В начале — ключевые цифры, позволяющие оценить объем рынка.

В базе CMS Magazine в данный момент имеются данные о 8 795 интернет-магазинах, запущенных веб-студиями в 2015—2016 году. Количество студий, запустивших за этот период хотя бы один торговый сайт — 1 728.

В среднем за 2015 год на 1 студию приходится 4 разработанных интернет-магазина. Нужно учесть, что среди 1 728 разработчиков есть как студии-однодневки, так и студии, специализирующиеся на других типах сайтов, а также «заводы», выдающие по сотне проектов в год.

В 2015—2016 году интернет-магазины составляли 25−26% от общего числа всех типов запущенных веб-студиями сайтов. Средняя стоимость разработки интернет-магазинов под ключ относительно всех регионов России и стран СНГ составляет ~182 000 рублей, медианная — 99 000 рублей. При этом нужно учесть, что большой сегмент заказной веб-разработки интернет-магазинов представляет собой не запуск проектов с нуля, а планомерное развитие уже существующих площадок.

Исходя из этих данных можно предположить, что объем рынка заказной разработки интернет-магазинов в данный момент достигает порядка 5 млрд рублей в год. При этом половина всех интернет-магазинов создана с бюджетом до 100 000 рублей, 24,3% - не более 200 000 рублей, 21,9% - до 750 000 рублей, 2,8% - до 1,5 млн рублей и лишь 1% - свыше 1,5 млн рублей.

Стоимость разработки интернет-магазинов

Данные о средней стоимости разработки интернет-магазинов на различных типах CMS в привязке долям можно увидеть на диаграмме ниже (в ней не учитывалась категория SaaS, так как его доля в заказной разработке на данный момент невелика).

В диапазоне бюджета до 100 000 рублей картина такая: 30,26% торговых сайтов создано на основе коробочных решений , 29,86% - на Open Source , 9,77% - на самописных CMS.

29,86% - на Open Source 9,77% - на самописных CMS. В диапазоне от 100 000 до 200 000 рублей: 59,67% - «коробки», 19,5% - Open Source , 1,65% - самописные.

1,65% - самописные. В диапазоне от 200 000 до 750 000 рублей: 56,96% - «коробки», 12,45% - Open Source , 2,93% - студийные.

2,93% - студийные. 750 000 — 1,5 млн: 66,67% - «коробки», 1,45% - Open Source. Свыше 1,5 млн — 76% - коробки , 8% - Open Source*.

Закономерно во всех ценовых сегментах лидируют коробочные решения. При этом: чем выше стоимость разработки, тем большую долю от общего числа они занимают. «Выпавшие» из статистики %% представляют собой сайты, созданные на SaaS, фреймворках, сайты со скрытыми CMS и т. д.

Иное — сайты, созданные на SaaS, фреймворки, сайты со скрытыми CMS и т. д.

Отдельно стоит подчеркнуть, что в данной выборке не участвовали проекты, созданные на конструкторах. Тем не менее, это очень значимый фактор, который может существенно повлиять на заказную веб-разработку интернет-магазинов в будущем. Каковы прогнозы в этой связи? Этот вопрос организаторы исследования задали Артему Соколову, директору по маркетингу InSales:

«Массовая распространенность SaaS в разработке интернет-магазинов скажется практически на всех типах веб-студий. — Основная часть запросов при разработке на SaaS — низкобюджетная кастомизация шаблонов, реже недорогая разработка и интеграция дизайн-макетов. Здесь в выигрыше будут небольшие и региональные студии, готовые держать минимальный ценник за счет минимальных кастов. — Объем таких запросов огромен. Здесь достаточно хороший рынок для средних и даже крупных студий, которые смогут перестроится и выделить отдельные отделы по развертыванию низко- и среднебюджетных проектов на потоке. Маленьким это сделать будет сложно. — SaaS догнал и местами перегнал функционал коробок, имеет встроенные интеграции и возможность кастомизации кода через API. Тем самым все больше крупных проектов выбирают облачные решения (Азбука Вкуса, Sharp, GoPro, Интерскол). Студиям, которые ориентируются на премиум сегмент нужно придумывать, как они будут аргументировать ценник. Мы прекрасно понимаем, что заказная разработка никуда не денется: останутся параноики, которые хотят держать сервер с собственным сайтом в бронированном подвале загородного дома, олдскульщики, которые любят писать уникальный код под собственные (причем далеко не всегда правильные) бизнес-процессы, а также просто предприниматели, которые считают, что без драмы, боли и преодоления препятствий бизнес в России не построить. Но как показали последние пару-тройку лет — молодые бизнесы выбирают SaaS и концентрируются на своих основных компетенциях».

Также было проведено сравнение стоимости разработки на 20 самых распространенных в русскоязычном сегменте интернета CMS.

Лидером по бюджетам на разработку оказалась Magento. Казалось бы — Open Source. Почему? Объяснение простое — крупные западные игроки, обладающие обширными бюджетами, предпочитают именно эту платформу. Приходя на русскоязычной рынок, они не желают менять свои привычки, при этом сохраняя высокие требования к функционалу и характеристикам.

Если вычесть результаты по Magento, самая высокая стоимость разработки интернет-магазинов — на 1С Битрикс (374 000 рублей), далее — NetCat (229 000), UMI (171 000), Drupal (152 000) и CS Cart (123 000).

Что касается популярности, на первом месте закономерно — 1С Битрикс, на втором — CS Cart, на третьем — Opencart, на четвертом — Joomla!, и на пятом — MODX.

На следующей диаграмме видна закономерность — чем выше ценовой сегмент, тем меньше Open Source (за исключением, опять же, Magento). Также видно, что студийные CMS практически не востребованы ни в верхнем ценовом сегменте, ни в сегменте премиум. Основная их ниша — диапазон до 100 000 рублей.

Очевидно, что собственные CMS актуальны для нижнего и, максимум, среднего ценового сегмента. «Коробки» же востребованы во всех ценовых сегментах и, чем выше стоимость, тем ярче это проявляется. Причин этому несколько. Наиболее весомой из них является желание снизить риск зависимости от разработчика. Естественно, чем выше бюджеты, тем выше ставки и желание «подстраховаться» на случай форс-мажоров.

В процентном соотношении распределение разработки интернет-магазинов по городам выглядит следующим образом: Москва — 32,55%, Санкт-Петербург — 8,55%, Екатеринбург — 6,07%, Ульяновск — 4,31%, Минск — 3,47%, Киев — 2,21%, Новосибирск — 2,76% и т. д.

Что касается цен, закономерно — наиболее высокие цены по России в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, киевские студии уже значительно превысили по бюджетам Питер и уверенно приближаются к Москве.

*Резкий ценовой спад в Набережных Челнах объясняется деятельностью одного из местных разработчиков, запускающего множество небольших сайтов на собственной CMS

Средняя стоимость разработки интернет-магазина в Москве составляет 273 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 186 000, в регионах — 128 000, в городах СНГ — 172 000 рублей.

При этом важно отметить, что более трети всех торговых площадок в данный момент создаются именно в Москве.

Далее — по тематикам площадок. По количеству созданных за последние два года сайтов лидирует b2b-оборудование.

Объяснением здесь может служить тот факт, что b2b — один из самых специфичных сегментов, где существует множество нетипичных требований. Соответственно, альтернативные решения (например, SaaS), практически не востребованы среди представителей данной тематики. Плюс, данная область довольно консервативна и относительно недавно начала делать уверенные и обдуманные шаги по онлайн-пространству.

Также на первом месте по количеству сайтов, созданных за данный период, находится категория «Товары для дома». На втором — «Одежда\обувь», на третьем — «Автозапчасти».

Что касается цены — возглавляет «рейтинг» категория «Косметика и парфюмерия». Разработка торговых сайтов этой тематики в среднем стоит 246 000 рублей. Далее следуют «Украшения» — 245 000 рублей, потом «Одежда/обувь» — 239 000 рублей и «Компьютеры/ноутбуки/комплектующие» — 219 00 рублей.