23 декабря по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов были внесены 99 аккаунтов и записей из LiveJournal. Как раз в это время пользователи платформы наблюдали перебои в работе «Живого журнала». Известно, что раньше подобных массовых запретов за один день не было — за несколько лет ведения реестра до этого момента в него внесли всего 156 ссылок на ЖЖ.

Руководство сервиса сообщило изданию «Коммерсантъ», что сбой в «Живом журнале» в ночь на 23 декабря не связан с переносом серверов LiveJournal из Сан-Франциско в Москву — перебой возник из-за инфраструктурных работ по «балансировке нагрузки на оборудование». Однако многие пользователи социальной сети, включая блогера и бывшего медиадиректора SUP Media Антона Носика, считают наоборот.

23 декабря Носик написал в своем блоге: «Администрацию можно понять: новость — не из тех, которыми хочется хвастаться. Но и утаивать шило в мешке не получится. Дело в том, что серверы Живого журнала физически переехали в Россию. Из-под защиты Первой поправки и законов штата Калифорния они переместились под прямой и бесконтрольный надзор всех здешних силовых ведомств, спецслужб и контролирующих органов, в юрисдикцию «пакета Яровой»».