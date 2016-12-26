Компания Hot Wi-Fi, специализирующаяся на предоставлении бесплатного доступа к Wi-Fi в ресторанах и торговых центрах в обмен на чекин, предлагает заведениям заработать на рекламе. Hot Wi-Fi вывела на рынок решение, позволяющее владельцу точки беспроводного доступа быстро организовать рекламную компанию с таргетировнием по целевой аудитории. Первым партнером компании стал оператор Tele2. Всего компания сотрудничает с более 1 900 заведений в России и 240 за рубежом.

Hot Wi-Fi предложил новый продукт, который превращает внутреннюю Wi-Fi-сеть в рекламную площадку, говорится в сообщении компании. Решение позволяет размещать рекламу партнеров, планировать рекламные кампании, видеть статистику и таргетировать сообщения. Летом 2016 года ПО прошло тестирование в ТЦ Детский мир на Лубянке и универмаге «Цветной», сейчас работает там в штатном режиме.

Как пояснил «Роем!» основатель и гендиректор Hot Wi-Fi Дмитрий Степаненко, компания предлагает владельцам ресторанов и ТЦ программное решение, поиском рекламодателей те занимаются самостоятельно. ПО для размещения рекламы предоставляется бесплатно действующим клиентам. Стоимость решения Hot Wi-Fi для для владельцев хот-спотов составляет 5 000 руб в месяц. Рекламные баннеры размещаются на стартовой и на следующей после авторизации странице, так же, как, к примеру, у работающей в московском метро компании «МаксимаТелеком», но при желании можно добавить большее количество рекламы — например всплывающие окна и т. д.

«Наш проект особенно актуален для торговых и развлекательных центров, где достаточно высокий трафик — до 50 тысяч подключений в месяц. При этом мы подумали, о том как релоцировать этот трафик из затрат в доход, и доработали Hot Wi-Fi. Indoor-интернет всегда был востребованным форматом и позволял достучаться до пользователя. Мы же позволяем не просто разместить баннеры, но и таргетировать сообщения в зависимости от возраста, пола и других параметров. Первым большим экспериментом стал запуск рекламного модуля HotWiFi на площадке Дальневосточного федерального университета. Рекламодателем в пилотном проекте выступила компания Tele2 Приморье», — сказал Дмитрий Степаненко.

Hot Wi-Fi создана в 2012 году. Компания работала по тому — же принципу, что и приложения Foursquare и AlterGeo. Сервис позволял пользователю чекиниться в определенных точках, размещая рекламный пост в своем аккаунте в соцсети, получая взамен бесплатный доступ к Wi-Fi. В 2014 году компания попала в акселератор ФРИИ и получила от фонда 1,4 млн руб. инвестиций в обмен на 7% акций.