Директор по продуктам ivi.ru Егор Данилов с января 2017 года будет работать в соцсети «Одноклассники», сообщил он vc.ru. Как рассказал представитель «ОК», на новом месте Данилов «будет заниматься развитием продукта, отвечать за аналитику и несколько продуктовых направлений». Какую должность теперь будет занимать бывший сотрудник ivi.ru, пока неизвестно.

Мы развили платную модель, разработали собственную рекомендательную систему, которая генерирует 70% всех видеопросмотров, наладили продуктовую аналитику, вышли в СНГ и недавно — на мир. Я рад, что вместе со всей командной приложил руку к тому, что ivi сегодня является самой настоящей data driven компанией. Около 8 лет назад на конференции РИФ+КИБ я оказался на выступлении (основателя «Одноклассников») Альберта Попкова, который рассказывал историю создания и стремительного роста «Одноклассников». На молодого мальчика из Ижевска эта история произвела особое впечатление — с тех пор я внимательно следил за развитием соцсети. Поэтому, когда «Одноклассники» сделали мне предложение, я не смог отказаться, — добавил Егор Данилов.

В конце 2012 Данилов уже покидал пост директора по продукту на ivi.ru — на тот момент эту должность он занимал более трех лет. Тогда он решил присоединиться к команде Creara, которая занимается разработкой кроссплатформенных игровых приложений и новыми технологиями в сфере размещения рекламы (они разрабатывали решение для «ВКонтакте»), и заняться развитием продукта. В 2014 он вернулся в ivi.ru.