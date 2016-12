Прежде всего хочу сказать, что данный пост носит повествовательный характер как мы в том числе и по своей вине, чему отдаем полный отчет, попали в ситуацию когда предоставили услуги клиенту, параллельно занимаясь вопросом подписания договора. Убрав все эмоции, мы никого лично из сотрудников (как действующих так уже и бывших) компании Спутник да и саму компанию ни хотим ни в чем обвинить этим постом. Просто рассказываем то, что получилось. На вопрос зачем мы это публикуем – мы просто хотим поделиться своей историей, в том числе для того чтобы наши коллеги не повторяли подобных ошибок в своей деятельности. Вместе с тем нам кажется странным, когда генеральный директор перекладывает всю ответственность за ситуацию на своих бывших подчиненных, утверждая что все маркетинговые кампании были исключительно их личной инициативой. Но может это только нам кажется странным?

Первое общение между компанией MobiSharks и компанией Спутник (sputnik.ru) произошло в Ноябре 2015 года. После предварительных обсуждений в скайпе и по телефону 25 Ноября мы получили письмо по электронной почте с e-mail адресов в домене sputnik.ru от Виктории Александровой (интернет-маркетолог) и Виктор Буняк в копии (Начальник управления интернет-маркетинга

ООО «Поисковый портал «Спутник»), в котором получили запрос на открутку трех приложений (Спутник Браузер Android, Спутник Лекарства Android, Спутник Лекарства IOS) на общую сумму 250 000 – 300 000 руб. В этом же письме было указано, что Спутник подтверждает запуск РК до подписания Договора и Приложений, так как это займет время.

http://prntscr.com/dnzi0v

http://prntscr.com/dnzihp

7 Декабря 2015 этими же сотрудниками было написано электронное письмо представителю My Target, в котором говорилось что Спутник подтверждает открутку трех вышеуказанных приложений в Таргете и что делать размещение будет MobiSharks:

http://prntscr.com/dnzfmz

16 Декабря 2015 от Виткора Буняка мы получили проект Договора.

22 Декабря 2015 от Виктории Александровой пришел отчет по нашим инсталлам, который содержал в себе показатели качества трафика и комментарий самой Виктории, что эти показатели хорошие.

http://prntscr.com/dnzkqz

11 Января 2016 года мы получили еще один отчет. И в этот раз показатели устраивали и все были довольны.

http://prntscr.com/dnzk9a

10 Февраля 2016 г. мы получаем следующий запрос: на продвижение приложения Мобильный Браузер Анроид на 300 000 руб с НДС на Февраль.

http://prntscr.com/dnzguq

Договор в это время находился якобы еще на подписании, мотивируя тем, что подписание договоров со структурами Ростелеком занимают 3-6 месяцев и это нормально. Общение по договору продолжилось с Марией Петряевой (менеджер по работе с партнерами) 08 Февраля 2016 года . В ответ на наши настойчивые запросы о нашем экземпляре Договора и Приложений мы получали, что все на рассмотрении у юристов, что происходит переезд и не до того, что Юрист ушел в отпуск, а потом пришла правка, что нужно изменить название юр. лица Спутника с ООО «РИЦ-2» на ООО «Поисковый портал «Спутник».

http://prntscr.com/dnzloh

В итоге подписанного Договора и Приложений мы не получили.

За все это время ни от одного сотрудника Спутника ни разу не прозвучало и не было написано, что услуги не принимаются или выполнены не в срок или не в нужном качестве или в несоответвующем обьеме. Также нигде и ни от кого не фигурировало, что эти услуги не были нужны или не были подтверждены с вышестоящими Структурами или вышестоящим руководством. Более того, с начала 2016 года мы получали информацию от ответственных сотрудников Спутника, что оплата должны быть то на следующей неделе, то в начале следующего месяца. Все это также есть в зафиксированных переписках.

На подписании были три приложения по подтверждённым и принятым откруткам на общую сумму 578 792 руб. с НДС.

18 Октября 2016 года мы встретились с Генеральным Директором Спутник – Хромовым Максимом. На встрече Максим сказал, что будет искать возможность сделать оплату. Мы предоставили Максиму все переписки и скрины для ознакомления. Через несколько дней Максим вернулся с ответом, что Спутник этого не заказывал, что это была личная инициатива сотрудников Спутника, и оплаты по проведенным работам Спутник не намерен делать.

Всех на самом деле с наступающим, добра и не повторяйте наших ошибок. c Денис Асенов

