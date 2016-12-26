Гендиректор и сооснователь сервиса по бронированию отелей «Островок» Сергей Фаге покидает компанию, написал топ-менеджер в своем Facebook. Компанию возглавит вице-президент компании по стратегии Феликс Шпильман.
Фаге сообщил, что «в компани все хорошо, она растет феноменальными темпами». «Я ухожу в частности потому что сейчас мне спокойно за компанию и за все что в нее проинвестировано», — сказал он. Фаге остается акционером «Островка», его доля не раскрывается. Свои дальнейшие планы менеджер не комментирует.
ну что, после 6.5 лет я решил что пришло время заниматься чем-то новым. большинство деталей в статье.
помимо это лишь хотел добавить что мне очень грустно покидать Ostrovok.ru — это был мой дом, главная любовь в жизни, и люди в компании это мои лучшие друзья с которыми я проводил все свое время последние годы. очень всем благодарен.
ну и что желаю успехов Felix Shpilman и верю что он сделает очень круто и что это хороший шаг для компании!
ответы на разные ожидаемые вопросы:
«в Островке все плохо, да?» — нет, в Островке все хорошо. компания растет феноменальными темпами. я ухожу в частности потому что сейчас мне спокойно за компанию и за все что в нее проинвестировано.
«уволили? разосрался с инвесторами?» — нет, это было мое решение и мы с Lev Leviev и Felix Shpilman остаемся партнерами и в Островке и в будущем. Лев отличный инвестор который поддерживал и в хорошие и в тяжелые моменты. я с удовольствием всем его порекомендую.
«что за новый проект? фандрейзите?» — не комментируем, рано еще.
«надоела Россия?» — нет, просто хотел делать что-то глобальное. Россию я очень люблю. и мы открываем здесь офис так что не уезжаем.
«можно интервью?» — сорри, нет, просто оч занят сейчас. как-нибудь потом.
Posted by Serge Faguet on Monday, 26 December 2016
Феликс Шпильман пришел в «Островок» в апреле 2013 года на позицию вице-президента по стратегии, с 2014 года курировал в компании основную операционную деятельность. До 2013 года Шпильман развивал в Сан-Франциско венчурный фонд Юрия Мильнера Start Fund, который проинвестировал в более 400 проектов, включая Uber, Evernote и другие.
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