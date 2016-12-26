ну что, после 6.5 лет я решил что пришло время заниматься чем-то новым. большинство деталей в статье.

помимо это лишь хотел добавить что мне очень грустно покидать Ostrovok.ru — это был мой дом, главная любовь в жизни, и люди в компании это мои лучшие друзья с которыми я проводил все свое время последние годы. очень всем благодарен.

ну и что желаю успехов Felix Shpilman и верю что он сделает очень круто и что это хороший шаг для компании!

ответы на разные ожидаемые вопросы:

«в Островке все плохо, да?» — нет, в Островке все хорошо. компания растет феноменальными темпами. я ухожу в частности потому что сейчас мне спокойно за компанию и за все что в нее проинвестировано.

«уволили? разосрался с инвесторами?» — нет, это было мое решение и мы с Lev Leviev и Felix Shpilman остаемся партнерами и в Островке и в будущем. Лев отличный инвестор который поддерживал и в хорошие и в тяжелые моменты. я с удовольствием всем его порекомендую.

«что за новый проект? фандрейзите?» — не комментируем, рано еще.

«надоела Россия?» — нет, просто хотел делать что-то глобальное. Россию я очень люблю. и мы открываем здесь офис так что не уезжаем.

«можно интервью?» — сорри, нет, просто оч занят сейчас. как-нибудь потом.

Posted by Serge Faguet on Monday, 26 December 2016