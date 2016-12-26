Чебоксарский офис онлайн-ритейлера «Викимарта», где работало около пятидесяти человек, закрылся. Многим сотрудникам не выплатили бонусные части зарплаты за октябрь, ограничившись одними окладами, зарплаты за ноябрь-декабрь также задерживаются. Об этом «Роем!» рассказало несколько сотрудников компании.

«Многим сотрудникам не заплатили еще аж за октябрь месяц. Платили тем, кто обращался в ГИТ. Сейчас, после неофициального объявления о банкротстве, многих увольняют по собственному, аргументируя тем, что зарплат не будет. Тех же, кто отказался от увольнения, на работу не вызывают и говорят ждать процедуры сокращения, которая начнется только в феврале. Офис в Чебоксарах на данный момент не функционирует, телефония не работает, за аренду не уплачено», — говорит один из собеседников «Роем!».

Фактически офис закрылся 23 декабря, уточняет один из сотрудников. Сейчас офис опечатан (предположительно — за неуплату), забрать личные вещи и трудовые книжки у сотрудников не выходит. Это следует из внутренней переписки сотрудников (есть у редакции).

Wikimart испытывает проблемы со второй половины 2015 года. До конца года в Wikimart сократили около 40% сотрудников, среди которых работники розницы, доставки, отдела продаж, коммерческого департамента и маркетинга — в том числе несколько менеджеров и топ-уровня. Сегодня сотрудники подтвердили, что оптимизация, устроенная генеральным директором компании Андреем Клениным, коснулась тогда и их — численность работников чебоксарского офиса сократилась почти вдвое к началу 2016 года.

С начала 2016 года к Wikimart было подано более полусотни исков от разных компаний. Сумма финансовых претензий составляет 69,2 млн. В начале декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы принял заявление ООО «Люкс трейд» о признании Wikimart банкротом. Его рассмотрение назначено на февраль 2017 года.

Связаться с основателем компании Максимом Фалдиным и Клениным на момент публикации не удалось.

Обновлено: Издание VC.ru дополняет, что новосибирский офис тоже закрылся. Остался один — в Москве.