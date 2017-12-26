«ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями-агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Руководитель пресс-службы Яндекс.Такси Владимир Исаев сказал агентству, что в его сервисе рост цен на поездки на отдельных направлениях временный и обусловлен повышенным спросом и загруженностью дорог. В Uber (российский Uber находится в процессе разрешённого ФАС объединения в СП с Яндекс.Такси под началом «Яндекса») также связали изменение цен с повышенным спросом.

В общем случае сервисы заказа такси (за исключением «Максим») негативно относятся к попыткам изучать их цены третьими лицам. Так Uber прямо запрещает использовать свои API для сравнения цен Uber с конкурентами. В мае 2016 года Кейт Чен глава направления экономических исследований Uber объяснил, что субъективная комфортная стоимость поездки для каждого конкретного телефона различается. В мае 2017 аналогичный эксперимент наблюдали пассажиры Яндекс.Такси — при некоторых условиях, при сохранении времени поездки и расстояния, можно было сделать своё путешествие дороже на 100 рублей.

В пятницу 22 декабря 2017 замруководителя ФАС Андрей Цариковский объяснил, что по его мнению подорожание может быть оправданно лишь прегрузкой: «Поэтому, если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор». Годом ранее, в декабре 2016, Цариковский рассказал, что ФАС переходит от улик-документов к уликам из математических моделей бизнеса.