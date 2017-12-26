26 декабря умер один из создателей российского сегмента сети интернет и автор нескольких передовых компьютерных технологий Валерий Бардин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу. По ее словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бардин родился 6 января в 1954 году, закончил Московский инженерно-физический институт. Работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). В конце 1980-ых годов Бардин принял активное участие в создании компьютерной сети, позже — в создании первой советской версии операционной системы ДЕМОС и первых в России интернет-провайдеров «Демос» и «Релком».

Кроме того, при участии Бардина в 1994 году появилось первое отечественное электронное СМИ «Национальная служба новостей», а также — Национальная электронная библиотека и аналитическая база данных «Интегрум».