Основатель Aviasales Константин Калинов скончался в Москве утром 26 декабря. Причина смерти не сообщается.

Летом 2015 года Константин Калинов рассказал Roem.ru о своих правилах управления: что нужно резать кружочками, чтобы был не нужен HR, зачем с ним спорить и почему нужно заниматься тем, что ты любишь.

Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге, получил образование юриста, но уже в конце 90-х переключился на интернет-бизнес. В частности запустил блог, где собирал предложения туроператоров и авиакомпаний, в 2010-м этот проект перерос в Aviasales, где можно купить билет, забронировать номер или автомобиль в поездку. В 2016 году Forbes оценил Aviasales в 150 миллионов долларов. 31 декабря 2016 года Константин Калинов объявил, что он больше не будет заниматься операционным управлением компании Aviasales.