Мечту о пассивном доходе в валюте сейчас практически невозможно реализовать с помощью валютных вкладов, которые выбирают инвесторы, опасающиеся нестабильности рубля.
Сейчас валютные депозиты окончательно перешли в ранг консервативных инструментов — ставки по ним слишком низкие. Например, на Банки.ру топовые предложения по вкладам в долларах не превышают 3,3% годовых, а в евро они ещё ниже.
Стоит ли расширить список используемых инструментов инвестора в этой ситуации?
- Да! Опытные инвесторы видят выход исключительно в расширении продуктов инвестирования. Наиболее доходным из них являются иностранные акции, хотя и рисков здесь больше. Поэтому важен грамотный подход и поддержка аналитиков.
- Портфель можно сформировать самостоятельно или с помощью торговых идей на иностранных акциях, которые доступны клиентам с тарифом «Ваш финансовый аналитик Global».
- Акции иностранных эмитентов торгуются на Санкт-Петербургской бирже, а это значит, что инвестировать можно и на ИИС. Таким образом, вы можете увеличить доходность за счёт налоговых вычетов (до 52 000 рублей) или освободить от налогов доход от инвестиций.
- Надо понимать, что доходы от акций могут быть выше, чем доходы от депозита, однако рынки акций цикличны, поэтому менее рискованы долгосрочные вложения, которые позволяют накопить приличную финансовую подушку за 3−10 лет. Ловите лайфхак от профи: вложите деньги в ценные бумаги компаний из разных секторов экономики. Это позволит избежать большого убытка при падении стоимости акций и получить доход при общем росте рынка.
- Вам необязательно устанавливать программу для торговли акциями на свой компьютер. В «Открытие Брокер» вы можете купить акции Coca-Cola, Facebook, Apple, Visa, Ferrari, Boeing и других иностранных компаний в мобильном приложении. Там же можно открыть и пополнить счёт.
Таким образом, с «Открытие Брокер» те, кто стремится увеличить свой доход, получают доступ к российским и иностранным акциям и облигациям, а клиенты со специальными тарифами — ещё и торговые идеи.
Решения «Открытие Брокер» разработаны для того, чтобы ваши инвестиции были эффективными и комфортными. Откройте счёт и убедитесь в этом!
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