Мечту о пассивном доходе в валюте сейчас практически невозможно реализовать с помощью валютных вкладов, которые выбирают инвесторы, опасающиеся нестабильности рубля.

Сейчас валютные депозиты окончательно перешли в ранг консервативных инструментов — ставки по ним слишком низкие. Например, на Банки.ру топовые предложения по вкладам в долларах не превышают 3,3% годовых, а в евро они ещё ниже.

Стоит ли расширить список используемых инструментов инвестора в этой ситуации?

Да! Опытные инвесторы видят выход исключительно в расширении продуктов инвестирования. Наиболее доходным из них являются иностранные акции , хотя и рисков здесь больше. Поэтому важен грамотный подход и поддержка аналитиков. Портфель можно сформировать самостоятельно или с помощью торговых идей на иностранных акциях , которые доступны клиентам с тарифом « Ваш финансовый аналитик Global». Акции иностранных эмитентов торгуются на Санкт-Петербургской бирже , а это значит , что инвестировать можно и на ИИС. Таким образом , вы можете увеличить доходность за счёт налоговых вычетов ( до 52 000 рублей) или освободить от налогов доход от инвестиций. Надо понимать , что доходы от акций могут быть выше , чем доходы от депозита , однако рынки акций цикличны , поэтому менее рискованы долгосрочные вложения , которые позволяют накопить приличную финансовую подушку за 3−10 лет. Ловите лайфхак от профи: вложите деньги в ценные бумаги компаний из разных секторов экономики. Это позволит избежать большого убытка при падении стоимости акций и получить доход при общем росте рынка. Вам необязательно устанавливать программу для торговли акциями на свой компьютер. В «Открытие Брокер» вы можете купить акции Coca-Cola , Facebook , Apple , Visa , Ferrari , Boeing и других иностранных компаний в мобильном приложении. Там же можно открыть и пополнить счёт.

Таким образом, с «Открытие Брокер» те, кто стремится увеличить свой доход, получают доступ к российским и иностранным акциям и облигациям, а клиенты со специальными тарифами — ещё и торговые идеи.

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