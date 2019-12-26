Стоит ли добавить к валютным депозитам покупку иностранных акций? (5 причин, почему стоит)



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Мечту о пассивном доходе в валюте сейчас практически невозможно реализовать с помощью валютных вкладов, которые выбирают инвесторы, опасающиеся нестабильности рубля.
Сейчас валютные депозиты окончательно перешли в ранг консервативных инструментов — ставки по ним слишком низкие. Например, на Банки.ру топовые предложения по вкладам в долларах не превышают 3,3% годовых, а в евро они ещё ниже.

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Стоит ли расширить список используемых инструментов инвестора в этой ситуации?

  1. Да! Опытные инвесторы видят выход исключительно в расширении продуктов инвестирования. Наиболее доходным из них являются иностранные акции, хотя и рисков здесь больше. Поэтому важен грамотный подход и поддержка аналитиков.
  2. Портфель можно сформировать самостоятельно или с помощью торговых идей на иностранных акциях, которые доступны клиентам с тарифом «Ваш финансовый аналитик Global».
  3. Акции иностранных эмитентов торгуются на Санкт-Петербургской бирже, а это значит, что инвестировать можно и на ИИС. Таким образом, вы можете увеличить доходность за счёт налоговых вычетов (до 52 000 рублей) или освободить от налогов доход от инвестиций.
  4. Надо понимать, что доходы от акций могут быть выше, чем доходы от депозита, однако рынки акций цикличны, поэтому менее рискованы долгосрочные вложения, которые позволяют накопить приличную финансовую подушку за 3−10 лет. Ловите лайфхак от профи: вложите деньги в ценные бумаги компаний из разных секторов экономики. Это позволит избежать большого убытка при падении стоимости акций и получить доход при общем росте рынка.
  5. Вам необязательно устанавливать программу для торговли акциями на свой компьютер. В «Открытие Брокер» вы можете купить акции Coca-Cola, Facebook, Apple, Visa, Ferrari, Boeing и других иностранных компаний в мобильном приложении. Там же можно открыть и пополнить счёт.

Таким образом, с «Открытие Брокер» те, кто стремится увеличить свой доход, получают доступ к российским и иностранным акциям и облигациям, а клиенты со специальными тарифами — ещё и торговые идеи.

Решения «Открытие Брокер» разработаны для того, чтобы ваши инвестиции были эффективными и комфортными. Откройте счёт и убедитесь в этом!

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045−06097−100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). АО «Открытие Брокер» не открывает клиентам банковские счета и не принимает денежные средства клиентов во вклады (депозиты). Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Ознакомиться с рисками, связанными с осуществление операций на финансовом рынке, можно в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание (опубликован на сайте open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации»).

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