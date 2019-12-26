Компания Mail.ru объявила о добавлении к своему платному сервису лояльности Combo клиентов музыкального стримингового сервиса Boom, в котором у компании есть несколько миллионов подписчиков.

До этого добавления программа лояльности сильно проигрывала в ценности для пользоватей по сравнению с аналогичным продуктом «Яндекса» — Плюсом, где музыкальный сервис присутствовал. Основными плюсами Combo его пользователи до нововвеедения видели скидку на такси в эконом-классе (у Я.Плюса они начинаются только с комфорт-класса) и на доставку еды сервисом Delivery Club.

Неустранённым преимуществом продукта «Яндекса» перед продуктом Mail.ru остаётся постоянный доступ к видеостримингу «Кинопоиска», более широкий выбор машин в каршеринге и более низкая цена подписки: 169 рублей в месяц вместо 201-го рубля у Combo.

Плюсами Combo остаются существенная скидка в офлайновом «Перекрёстке» (хотя её мало кто из пользователей и упоминает: возможно у неё есть проблемы с лёгкостью применения), скидка в такси эконом-класса и на Delivery Club.