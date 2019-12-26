Компания Mail.ru объявила о добавлении к своему платному сервису лояльности Combo клиентов музыкального стримингового сервиса Boom, в котором у компании есть несколько миллионов подписчиков.
До этого добавления программа лояльности сильно проигрывала в ценности для пользоватей по сравнению с аналогичным продуктом «Яндекса» — Плюсом, где музыкальный сервис присутствовал. Основными плюсами Combo его пользователи до нововвеедения видели скидку на такси в эконом-классе (у Я.Плюса они начинаются только с комфорт-класса) и на доставку еды сервисом Delivery Club.
Неустранённым преимуществом продукта «Яндекса» перед продуктом Mail.ru остаётся постоянный доступ к видеостримингу «Кинопоиска», более широкий выбор машин в каршеринге и более низкая цена подписки: 169 рублей в месяц вместо 201-го рубля у Combo.
Плюсами Combo остаются существенная скидка в офлайновом «Перекрёстке» (хотя её мало кто из пользователей и упоминает: возможно у неё есть проблемы с лёгкостью применения), скидка в такси эконом-класса и на Delivery Club.
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у яндекса в эту сумму входит Алиса, а Маруси пока нету …
У Мейла в эту сумму тоже входит «Алиса»
Потому что «Алиса» бесплатная.