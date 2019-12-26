Виктор Шабуров, создатель проекта Looksery, вышел из ещё одного проекта AI Factory, который был куплен Snap.

Предыдущий проект Виктор продал тоже в Snap.

Декларируемая сумма каждой из сделок около 200 млн долларов.

C Looksery была связана следующая драматическая история:

-= Как Looksery повлиял на покупку MSQRD «Фейсбуком» =-

В марте 2015-го года на сцену в Форт Мейсоне, в американском Сан-Франциско поднялся Марк Цукерберг в своей фирменной серой футболке и в течение получаса рассказывал собравшимся зрителям о том что:

— люди постепенно переходят от текстов к видеообщению и использованию дополненной реальности для того, чтобы узнавать что-то новое

— пользователям нужны новые возможности мессенджеров, например: для перевода денег друг другу, для сообщения о своём местоположении и так далее

— людям нужны новые средства для выражения эмоций. Это поможет сделать Messenger Platform с подключаемыми приложениями

(c 20-й минуты (на английском): www.facebook.com/FacebookforDevelopers/videos/10152795258318553/?permPage=1)

По ходу презентации показали, как легко можно отправить GIF сделанный приложением JibJab с коллажем фотографии Марка собеседнику, что по словам Марка «Легко и весело!»

Только Марк знает, насколько ему было невесело это рассказывать на самом деле.

Ведь по словам моего собеседника, имевшего доступ к информации о происходившем в Looksery, Марк должен был показать не гифку отправленную через JibJab, а отправить фотографию обработанную Looksery. Looksery должен был стать одной из программ, которая позволяет «пользователям выражать себе по новому». Да, что-то на этом ребята могли заработать, но в целом Facebook был готов только лишь предоставить доступ к своей аудитории.

Но не деньги напрямую. Никакие приложения с хитрыми фильтрами FB покупать не собирался — по этой статье расходов они уже весь бюджет освоили купив Instagram.

Однако у основателей Looksery, на тот момент уже заметного приложения, по словам моего источника, были другие планы. Эван Шпигель, кофаундер Snapchat, уже захотел поговорить о судьбе приложения, и, возможно, купить его. Для начала стоило убедить Looksery отказаться от участия в мероприятии F8. Чтобы поговорить с основателями сервиса об этом, Эван Шпигель прислал за ними свой самолёт.

От демонстрации с Марком Цукербергом Looksery в итоге отказался. Причём отказался настолько внезапно, что на одном из слайдов презентации F8 их логотип забыли удалить, хотя на всех остальных слайдах они отсутствуют (этот слайд я прислал выше: telegram.me/sinod/191)

Виктор Шабуров, сооснователь Looksery, отказался обсуждать со мной то, был ли такой инцидент и посоветовал спросить у Facebook, почему в презентации было лого Looksery, причём только на одном слайде.

Представитель Facebook за 72+ часа не ответил на запрос.

Похоже, что Марк Цукерберг в этот момент понял, что за какие-то эмоции, которые он может вызывать у пользователей, компании придётся платить. И оказался подготовлен к тому, чтобы заплатить за аналог Looksery деньги.

Создатели и инвесторы MSQRD не слышали об этом инциденте с Looksery. Евгений Невгень (co-founder MSQRD) говорит, что когда он узнал о сделке Looksery и Snapchat, он просто поздравил команду Looksery. На развитие MSQRD это не повлияло.

Юрий Гурский, инвестор MSQRD, отказался обсуждать осуществленную сделку с Facebook, про сорвавшуюся презентацию с Looksery он тоже не слышал. Технологии Looksery он считает неплохими, но не крутыми. А MSQRD при выборе Facebook имел альтернативные предложения от «компаний первой величины», у фаундеров MSQRD была возможность выбора того, кому продать проект.

Николай Давыдов, инвестор MSQRD, говорит, что об отношениях Facebook, Looksery и Snapchat он знает лишь то, что было в прессе.

f8 2016 начнётся 12-го апреля. На этот раз у Марка Цукерберга будет возможность продемонстрировать аудитории то, что он хочет.