Сервис для чтения электронных книг Bookmate заключил долгосрочный контракт с датской телекоммуникационной компанией Telmore. Абоненты оператора получили доступ к библиотеке Bookmate, которая по своим данным насчитывает более 850 тысяч книг на 12 языках. В настоящее время подписчикам доступны книги датских писателей, мировые бестселлеры, а также новинки, классика, нон-фикшн и бизнес-литература.

«Мы рады начать сотрудничество с TELMORE. Это позволит нам не только познакомить датских читателей с Bookmate и пополнить наш каталог, но и разработать новые функции, например, возможность слушать аудиокниги. По прогнозам, в 2017 году мировой рынок электронных книг вырастет до 22 миллиардов долларов. Дания лидирует по показателям чтения книг на электронных устройствах и использованию сервисов, работающих по подписке. Для нас это идеальное время, чтобы выйти на датский рынок», — рассказал управляющий директор Bookmate Андрей Баев.