Аудитория интернета в России по итогам 2016 года впервые за историю наблюдений не показала роста. Уровень проникновения остался на том же уровне, что и в 2015-м, — 70,4% взрослого населения, примерно 84 млн человек. Зато россияне стали больше времени проводить в сети и потреблять больше трафика. Также известно, что в 2016 году количество пользователей мобильного интернета выросло на 6 млн человек — с 37,2% в 2015 году до 42,1%.