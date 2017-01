Ant Financial купила американскую финансовую компанию MoneyGram за $880 млн. После выхода за пределы китайского рынка это второе приобретение Ant Financial. «Денежный перевод — важное действие, и мы думаем, что это отличный способ для нас создать свое присутствие в среде американских потребителей», — говорит представитель Ant Financial Дуглас Фиджин.