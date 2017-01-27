Глава OneTwoTrip и другие инвесторы вложили более 10 млн в сервис доставки еды «Голод»


Глава туристического сервиса OneTwoTrip Михаил Соколов и еще два инвестора привлекли «десятки миллионов» рублей в московский сервис «Голод», который осуществляет доставку еды менее чем за 10 минут. Детали сделки не раскрываются, однако известно, что проект оценивается в 60 млн рублей. По мнению Соколова, такая модель экспресс-доставки еды и других товаров будет очень востребованной. Руководство хочет вложить средства в доработку продукта, расширение команды, выпуск новой версии приложения и маркетинг.

Сервис быстрой доставки еды «Голод» привлёк более 10 млн рублей от главы OneTwoTrip и других инвесторов

Московский сервис «Голод», который обещает доставить еду менее чем за 10 минут, привлёк «десятки» миллионов рублей от трёх инвесторов. Одним из них стал глава туристического сервиса OneTwoTrip Михаил Соколов, рассказали vc.ru представители проекта и сам Соколов.

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