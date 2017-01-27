Глава туристического сервиса OneTwoTrip Михаил Соколов и еще два инвестора привлекли «десятки миллионов» рублей в московский сервис «Голод», который осуществляет доставку еды менее чем за 10 минут. Детали сделки не раскрываются, однако известно, что проект оценивается в 60 млн рублей. По мнению Соколова, такая модель экспресс-доставки еды и других товаров будет очень востребованной. Руководство хочет вложить средства в доработку продукта, расширение команды, выпуск новой версии приложения и маркетинг.