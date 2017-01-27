Билетный агрегатор Aviasales стал спонсором команды киберспортсменов Natus Vincere (NA'VI), рассказал «Роем!» представитель компании. Это первый крупный спонсорский контракт в киберспорте который заключает российская компания из массового сегмента. Эксперты оценивают возможную сумму контракта в $200 тыс и отмечают, что киберспорт по своей аудитории уже приблизился к футболу, а также он позволяет достучаться до целевой аудитории, которая не смотрит ТВ и не потребляет другие распространенные формы контента.

В рамках сотрудничества NA’VI размещают логотипы Aviasales на форменной одежде и ссылки в трансляциях на каналах команды, также предполагается проведение различных акций для клиентов Aviasales и т. д. Основатель Gamer Stadium Ярослав Комков говорит, что контракт Aviasales и NA’VI значим по ряду причин:

В мировом киберспорте пока достаточно немного известных команд, которые готовы предложить сотрудничество в области маркетинга, в первую очередь в силу незрелости этого рынка. NA’VI точно входит в 20-тку наиболее известных в мире команд киберспортсменов сразу в нескольких играх. К примеру в Facebook у ее аккаунта больше 2 млн подписчиков, это больше чем у «Зенита» и «Спартака» вместе взятых. Второй момент — это то, что у киберспорта был достаточно специфичный круг рекламодателей и спонсоров, в основном производители компьютерного «железа» и энергетических напитков и тому подобные компании. Приход на этот рынок Aviasales означает что сегмент стал интересен широкому кругу рекламодателей, — говорит он.

Комков оценивает возможную сумму контракта Aviasales и NA’VI в $200 000, всего объем рынка киберспорта в России, с учетом рекламы, билетов на соревнования и прочего составляет около $170 млн в год. По оценкам компании SuperData, объем мирового киберспортивного рынка в 2016 году составил $892,8 млн, в России — $35,4 млн. Аудитория в мире и России — 214 млн и 2,2 млн человек соответственно. В киберспорт уже инвестировали холдинг USM Алишера Усманова и структуры Юрия Мильнера.

Aviasales достаточно давно экспериментирует с нестандартными каналами рекламы. К примеру компания была спонсором студий LostFilm и «Кубик в Кубе», которые переводили большинство популярных среди сетевой аудитории сериалов: