Туристический сервис Anywayanyday обратился с досудебной претензией к «Яндексу», обвинив компанию в том, что она использует сайт поисковика для показа предложений собственного проекта Яндекс.Авиабилеты. Такие предложения отображаются в Яндекс.Браузере с помощью дополнения «Советник». Свой ущерб в Anywayanyday оценили в 5 млн рублей.

В Anywayanyday возмущены тем, что компания является крупным покупателем рекламы в рекламной сети «Яндекса» и при этом на ее собственном сайте появляются предложения от конкурирующих компаний:

Даже факт размещения рекламы без согласования с владельцем ресурса — уже ущерб. То, что она появляется после покупки трафика в «Яндексе», — ущерб в квадрате, — сказал «Роем!» генеральный директор Anywayanyday Евгений Шухлин.

Он подчеркнул, что пока речь идет о досудебном урегулировании конфликта, но компания готова защищать свои интересы в суде, если «Яндекс» не пойдет ей на встречу. «Яндекс» не прокомментировал ситуацию.