Туристический сервис Anywayanyday обратился с досудебной претензией к «Яндексу», обвинив компанию в том, что она использует сайт поисковика для показа предложений собственного проекта Яндекс.Авиабилеты. Такие предложения отображаются в Яндекс.Браузере с помощью дополнения «Советник». Свой ущерб в Anywayanyday оценили в 5 млн рублей.
В Anywayanyday возмущены тем, что компания является крупным покупателем рекламы в рекламной сети «Яндекса» и при этом на ее собственном сайте появляются предложения от конкурирующих компаний:
Даже факт размещения рекламы без согласования с владельцем ресурса — уже ущерб. То, что она появляется после покупки трафика в «Яндексе», — ущерб в квадрате, — сказал «Роем!» генеральный директор Anywayanyday Евгений Шухлин.
Он подчеркнул, что пока речь идет о досудебном урегулировании конфликта, но компания готова защищать свои интересы в суде, если «Яндекс» не пойдет ей на встречу. «Яндекс» не прокомментировал ситуацию.
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новость непонятно изложена, пришлось идти на сайт-первоисточник. Там всё встало на свои места
Яндекс советник меня всегда удивлял, особенно когда клиент переходит например с яндекс маркета, этот переход уже был оплачен, но нет, яндекс после перехода предлагает клиенту опять перейти уже на другой сайт, дескать там дешевле…
Собственно вопрос яндексу почему вы клиенту сразу еще на яндекс маркете не показывали где дешевле, а таки взяли деньги за переход и потом только начали ему показывать где дешевле?
Яндекс хочет за одно и тоже плату 2−3-4 раза взять, Anywayanyday молодцы, я например даже не догадывался что яндекс еще и закон нарушает с этим советником.