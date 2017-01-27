#стартапдня

Peerspace — booking.com для площадок под корпоративные мероприятия. В роли отелей — те же отели, но уже с конференц-залами, а не номерами, выставочные комплексы, стадионы, загородные клубы. В роли туристов — организаторы тренингов, конференций, выездных совещаний.

Очевидное слабое место проекта — отсутствие глобальной связности рынка. Один и тот же человек редко организует мероприятия в разных городах, а уж в разных странах такого вообще почти не бывает. Даже если Coca-cola присутствует во всем мире, event-отделы у них в Москве и Нью-Йорке работают независимо. А значит локальный клон peerspace спокойно может с ним конкурировать, подозреваю, во многих городах такие сайты уже есть.

Зато peerspace использует интересный подход к дополнительной монетизации. Как обычно допродают подобные сервисы? «Вы нашли у нас отель, поищите ещё билет на самолет и машину в аренду.» Здесь иначе «вы нашли у нас место, давайте мы ещё организуем вам кейтеринг, уборку, охрану и девушек раздающих флайеры». Кажется, это должно быть удобнее для клиента и уж точно комиссию с подрядчика можно брать больше, а его опускать по цене ниже.

Пока работают в примерно десятке городов в США и Европе, инвестиций около 20 миллионов. Размеров оригинального booking’а точно не достигнут, но выжить могут вполне, на мой взгляд.