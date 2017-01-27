Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении Фонда развития информационных технологий, о чем говорится на сайте кабмина. По информации в справке к постановлению, Фонд будет заниматься продвижением российского ПО на внутреннем и зарубежных рынках, а также обеспечивать взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками. Учредить фонд для продвижения российского ПО в марте 2016 года предложило Минкомсвязи и хотело для него выделить 5 млрд рублей из бюджета.

В документе отметили, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета сверх тех, которые предусмотрены в федеральном законе о бюджете на соответствующий год и плановый период.

Из постановления также следует, что фонд, кроме того, сможет предоставлять гранты в образовательных целях, осуществлять управленческие или консультационные услуги с целью поддержки инновационной деятельности, организовывать и проводить различные конкурсы, олимпиады, форумы, выставки, конференции и экспертизу научных проектов, учреждать СМИ, делать пожертвования некоммерческим организациям, членом или учредителем которых является фонд, и другое.