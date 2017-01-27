Генеральный менеджер украинского офиса Uber Аркадий Вершебенюк покинул компанию, где работал с 2015 года. Его место займет Алексей Стах, который руководил белорусским офисом, а потом возглавил регион. О планах Вершебенюка неизвестно, но в его профиле в LinkedIn теперь указана другая должность — председатель наблюдательного совета украинской компании «ЕКТА», которая занимается производством светодиодных экранов.