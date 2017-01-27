В украинском Uber сменилось руководство


Генеральный менеджер украинского офиса Uber Аркадий Вершебенюк покинул компанию, где работал с 2015 года. Его место займет Алексей Стах, который руководил белорусским офисом, а потом возглавил регион. О планах Вершебенюка неизвестно, но в его профиле в LinkedIn теперь указана другая должность — председатель наблюдательного совета украинской компании «ЕКТА», которая занимается производством светодиодных экранов.

Глава украинского офиса Аркадий Вершебенюк покинул Uber — AIN.UA

Генеральный менеджер украинского офиса Uber Аркадий Вершебенюк покинул компанию. «Он принял решение продолжить профессиональную деятельность вне Uber. Мы благодарны Аркадию за его значимый вклад в развитие сервиса Uber в Украине и желаем ему успеха и дальнейших достижений», — сообщили редакции

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