ФРИИ инвестировал 15 млн рублей в сервис компании «Элдис» для сбора и анализа данных с домовых приборов учета тепла, воды, газа и электроэнергии. С помощью «Элдиса» компании, обслуживающие инженерную инфраструктуру зданий, могут на порядок снизить затраты на потребляемые ресурсы и эксплуатацию домовых счетчиков. В 2015 году команда проекта приняла участие в акселераторе ФРИИ, получив предпосевные инвестиции от Фонда в размере 1,4 млн рублей.

Только в России существует более 200 производителей общедомовых приборов учета с уникальными протоколами обмена. На модернизацию, замену и внедрение такого оборудования требуются существенные средства. Платформа «Элдис» решает эти и другие проблемы, автоматически собирая данные с приборов учета. Она формирует ежемесячные отчеты о потреблении и объединяет информацию со счетчиков разных производителей и разных ресурсов в одну систему.

«Помимо автоматизации процесса съема показаний, «Элдис» контролирует качество поставляемых ресурсов (например, соблюдение температурных графиков), выявляет потери, анализирует энергопотребление объектов и проведенных энергосберегающих мероприятий. Целевой рынок проекта оставляет более 8,5 млрд рублей: сегодня в России 3 млн жилых домов, в каждом из которых от 1 до 5 счетчиков, а также не менее 500 тысяч объектов коммерческой недвижимости и 1 млн промышленных объектов», - говорит инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

В ближайшие несколько лет ФРИИ планирует инвестировать в «Элдис» и другие проекты в сфере интернета вещей около 500 млн рублей. По данным фонда, в некоторых регионах потери только теплоэнергии достигают 30%. Поскольку у участников рынка нет единой системы мониторинга показаний приборов учета, у администраций регионов, снабжающих, управляющих и сервисных компаний нет возможности достоверно определить источник этих потерь.