Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым подвел итоги введения новых правил налогообложения по которым платить налоги в бюджет России обязаны все компании, получающие доходы от граждан страны. Соответствующий закон получил неофициальное название «налог на Google», так как основная категория компаний, которой он коснется — это поставщики разного рода нематериальных товаров вроде интернет-сервисов, мобильных игр, видео и проч.

На встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым Мишустин перечислил компании, которые сообщили о готовности завести российское юрлицо и выплачивать налоги согласно новым правилам:

С 1 января вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг, которые оказывают иностранные в том числе компании, связанных с поставкой любого контента — игр, соответствующих электронных услуг — на территорию Российской Федерации. На сегодняшний день на соответствующий учёт поставлены компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, «Челси», Netflix, и порядка 39 компаний подали заявления. Речь идёт о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (соответственно, на нашей территории), эти компании платили налог на добавленную стоимость.

Также в списке компаний, которые согласились платить налоги по новой схеме представители игровой индустрии; Wargaming, Nintendo, Valve и другие. Новая законодательная норма была введена по инициативе Администрации президента. Дополнительные доходы, которые может получить российский бюджет оцениваются в $200−300 млн в год.

В числе компаний, озвученных Мишустиным, нет ряда крупных игроков, которые получают доходы на территории России, например крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group. Ранее региональный директор AliExpress Марк Завадский сказал, что «опыт AliExpress позволит поговорить об уплате российского НДС в 2022—2023 году».