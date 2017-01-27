TJournal собрал ссылки и подробности из публикаций об аресте по подозрению в госизмене заместителя главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, работника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова (выходец из силовиков), и старшего оперуполномоченного второго отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ майора Дмитрия Докучаева (в 2011 году, будучи в звании старшего лейтенанта, под ником Forb вёл рубрику «Взлом» в журнале «Хакер»).

В сюжеты СМИ, точнее их надо считать гипотезами, официальных подтверждений нет, попали: Roem.ru Юрия Синодова, куда Михайлов обращался ещё в 2007 и 2011 годах, с требованиями раскрыть источники информации; Chronopay Павла Врублевского, предприниматель был знаком с Михайловым, как выяснилось на суде над Врублевским в 2012—2013 годах; Константин Малофеев (создатель Лиги безопасного интернета, основатель «Царьграда»); анонимный интернационал «Шалтай-Болтай» взламывающий переписку политиков, возможно курируемый обитателями Кремля или ФСБ (альтернативные версии предполагают, что его кураторы сидят в ЦРУ). TJ отметил, что сайт и твиттер «Анонимного интернационала» перестали обновляться в конце ноября — начале декабря 2016 года, что совпадает по времени с арестами фсбшников. Ещё один герой — «Сбербанк» — по данным «Царьграда», Михайлов якобы вёл переговоры с руководством «Сбербанка» (банк возглавляет Герман Греф), об использовании данных банка в слежке за большинством российских граждан. По предположениям источников «Царьграда» арест в ЦИБ ФСБ, якобы, помешал ЦРУ создать систему манипуляции выборами в России. Альтернативная версия — в основе происходящего лежит взлом американских выборов в 2016 году, известная по публикации «Новой Газеты». Взлом выборов в РФ или в США — это два гипотетических сюжета, где значительный вес имеют международные отношения. Именно в рамках этой версии, логично применение статьи 275 УК РФ о государственной измене.

Значительное число источников считают, что речь идёт о внутрироссийском противостоянии, а не международном, причём с деятельностью самого ФСБ оно не связанно. Неизвестный автор модного Telegram-канала «Незыгарь» предположил, что аресты направлены против главы «Сбербанка» Германа Грефа и бывшего руководителя администрации президента (одновременно действующего председателя совета директоров ПАО «Ростелеком») Сергея Иванова. Часть собеседников РБК и «Росбалта» связала арест Михайлова с переделом сфер влияния внутри отделов ФСБ. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов сомневается в этой версии, в интервью порталу «События» он заявил, что внутренний конфликт силовиков в этой истории вряд ли имеет место. Такого рода задачи работники ведомства решают без громких арестов. Ещё один собеседник РБК утверждает, что за арестами может стоять просто обиженный федеральный чиновник, ставший жертвой взлома группировки «Шалтай-Болтай»*.

* Примечание: значительная часть взломов лишь подтверждала абсолютную лояльность непосредственной жертвы российским властям, что неприятно по-человечески, но хорошо для карьеры. Однако к косвенным жертвам взломов можно отнести не только самих взломанных чиновников, но и их влиятельных собеседников и просто упомянутых в переписке, таких людей очень много. Так весной 2014 года, в разгар «Русской Весны», «Шалтай» взломал почту главреда упомянутого выше «Царьграда», философа Александра Дугина. Нелояльности Дугина к Москве обнаружить, конечно, не удалось (более того, сразу 2 лидера «Донецкой народной республики» представляли Marshall Capital Константина Малофеева, основателя «Царьграда»). Однако, как рассказывал сам Дугин — один из списков с фамилиями в его переписке, стал поводом к травле упомянутых в списке людей.