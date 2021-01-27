В SuperJob опросили менеджеров по персоналу о готовности нанимать людей с опытом ведения своего бизнеса.

По словам 46% рекрутеров, опыт ведения кандидатом своего бизнеса обычно настораживает и оценивается ими как недостаток. Главные сложности, которые возникают у бывших предпринимателей в компаниях, — это неготовность следовать инструкциям руководства и исполнять их поручения, а также чрезмерная самостоятельность в решениях. Такие кандидаты «не держатся за рабочее место, берут подработку в рабочее время (консультируют или выполняют работы для третьих лиц».

Более лояльными к предпринимателям оказались маленькие компании со штатом до 100 человек. Плюсы в наличии предпринимательского опыта находят 19% компаний, ещё 26% компаний такой опыт воспринимают нейтрально (но говорили в опросе, что «в моей компании к такому кандидату будут относиться с настороженностью. Бизнес должен быть обязательно закрыт до трудоустройства»). В бизнесменах ценят «инициативность, самостоятельность и понимание цены ошибки в бизнесе».

SuperJob называет себя сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, так что стартаперам может оказаться проще устроиться курьером или оператором колл-центра. Компаниям, считающим себя нейтральными к предпринимателям, важно, чтобы они не отвлекались на постороннюю деятельность. Ушедшие от ответа 9% упоминали, что отношение к опыту в бизнесе зависит от должности («Если на рядовую позицию, то нейтрально. А если на руководящую, то скорее минус»).

Трудоустройство для пытавшихся развивать своё дело в России актуально: малый бизнес в России в последние несколько лет стагнирует. К 10 января 2019 года в реестре малых и средних предприятий ФНС было 6,04 млн организаций, в феврале 2018 года -- 6,059 млн. Впрочем, исключительно за счёт микропредприятий был зафиксирован рост на 0,3% Y2Y. Число же малых и средних компаний уменьшается со скоростью 6−7% в год, передает «Коммерсант». Микропредприятия со штатом до 15 человек -- отдельная от МСП группа.

На 10 января число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн работников, за год оно снизилось на 1,5% (или на 233 тыс. человек). За февраль численность занятых в секторе снизилась еще на 30 тыс. человек, хотя нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» требует к 2024 году роста числа занятых малым бизнесом до 25 млн человек (включая самозанятых), а доли малого и среднего бизнеса в ВВП — с 22,9% (2019 год) до 32,5%.

Вопрос в основе исследования звучал так: «Как вы считаете, опыт соискателей, имевших свой бизнес, или индивидуальных предпринимателей, желающих теперь стать наемными работниками, является для кандидатов при устройстве на работу преимуществом, недостатком или никак не влияет на трудоустройство?»