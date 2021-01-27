Facebook и Twitter навсегда заблокировали аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина. Причину соцсети не назвали, но пресс-служба компании «Конкорд» связала блокировку с комментарием «о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров». Комментарий приводится:

Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов.

По мнению самого Пригожина, комментарий ему заблокировал Госдеп, а в США любого, кто тихо скажет о несогласии с Байденом, ждёт как минимум электрический стул. Позже пресс-служба высказалась о перспективах подачи иска против соцсетей:

Если юридическая служба найдет позицию, при которой возможно «размазать» Цукерберга и его соцсети, тогда последует иск. В противном случае в США — это бессмысленно. Там нет законов, есть бандитские понятия.

За несколько дней до этого в Facebook на сутки забанили главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он сначала назвал МакФола придурком в Твиттере, а потом написал в Facebook, что американцы окончательно охамели. От блокировок в Facebook и Instagram давно страдает глава Чечни Рамзан Кадыров, но его блокируют в рамках санкций. В мае Инстаграм заблокировал даже сторонников Кадырова, которые размещали публикации от его имени: депутата Госдумы Адама Делимханова, спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова. Кадыров даже пытался поддежать «чеченский ответ Инстаграму», приложение MyListory, но к 2020 году стартап закрылся

27 января Наталья Касперская объявила, что не будет больше вести страницу в Facebook и «переезжает» во ВКонтакте. Она недовольна блокировкой сторонников Трампа и вообще цензурой в соцсети, а также обращением с личными данными. Кроме того, пользоваться ВКонтакте более правильно в контексте импортозамещения.

Замечу, что такой же цензурой FB давно уже занимается и у нас. Многих моих знакомых соцсеть блокировала за вполне невинные высказывания, часто — автоматически, за единственное «неправильное» ключевое слово. Но достучаться до русскоязычных модераторов FB - невозможно, они, как правило, за границей, в основном вместо них отвечают роботы. Тогда как ВК — это наша, российская сеть, и она имеет человеческое лицо. Там есть с кем общаться.

Вторая причина — в том, что FB собирает личные данные и отправляет их за рубеж, нарушая требования Роскомнадзора по размещению персональных данных на территории России. Ну, и наконец, сейчас в нашей стране идет процесс импортозамещения, активным участником которого я являюсь. И в этом смысле неправильно использовать иностранную коммуникационную площадку, поддерживая её контентом и помогая ей зарабатывать на рекламе.

Зимой 2021 года несколько десятков популярных русскоязычных пользователей Facebook тоже раскритиковали её за цензуру и завели аккаунты в Minds.com, выступающей за свободу слова. У некоторых из них уже больше тысячи подписчиков.

Гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, к компании «накопились вопросы».