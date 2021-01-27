Сооснователь Weltory Евгения Смородникова рассказала, что при попытке опубликовать на HH.ru вакансию с таргетингом на белорусских пользователей вакансия блокируется. Поддержка «Хедхантера» уточнила, что вакансии, «предполагающие трудоустройство граждан республики Беларусь за границей» размещаются только при предъявлении разрешения от МВД РБ, Департамента по гражданству и миграции. Текст вакансии должен быть согласован с ведомством, в том числе если вакансия предполагает трудоустройство не только граждан, но и иностранцев, и лиц без гражданства, «постоянно проживающих в РБ».

Впрочем, представитель «Хедхантера» предложил представителю Welltory «в любой момент» повторно опубликовать вакансию.

В других вакансиях Welltory указывает, что сотрудники могут работать удалённо из любого места, а в офис приходить по желанию. Согласно опросу dev.by, количество «айтишников», которые уехали из страны, за полгода выросло почти в 4 раза: осенью за границей работали 4%, сейчас 15%.