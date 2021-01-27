Высшая палата российского парламента приняла на сегодняшнем заседании заявление о том, что интернет-компании и госструктуры США установили монопольный контроль над интернетом. Об этом рассказали и в новостях по Первому каналу.
- Речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну — США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.
- Узурпация контроля над интернетом — не вымышленная угроза, а уже реальность.
- Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов.
- Cобытия после президентских выборов в США показали, что «американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ». «В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире.
- Совет Федерации решительно осуждает «действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова» в соцсетях.
- Совет Федерации призывает генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры».
- Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм, которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права.
- Регулирование деятельности интернет-компаний для России «наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета.
Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что уже разрабатывается система штрафов за незаконную блокировку пользователей интернет-гигантами. В конце декабря Дума приняла закон о санкциях для интернет-платформ, в частности, Facebook и YouTube, за ограничение доступа к значимой в России информации. Он подразумевает сначала штрафы, потом урезание трафика, потом блокировку в России, в случае, если нарушения не будут устраняться.
Две недели назад в Еврокомиссии заявили, что считают «недопустимым то, что платформы принимают ключевые решения сами, безо всякого надзора и ответственности, без всякого диалога и без той прозрачности, которой требуют решения подобной важности».
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