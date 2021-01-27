Высшая палата российского парламента приняла на сегодняшнем заседании заявление о том, что интернет-компании и госструктуры США установили монопольный контроль над интернетом. Об этом рассказали и в новостях по Первому каналу.

Речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний , представляющих одну страну — США и тесно связанных с ее государственными структурами , что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

представляющих одну страну — США и тесно связанных с ее государственными структурами что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов. Узурпация контроля над интернетом — не вымышленная угроза , а уже реальность.

а уже реальность. Такой контроль представляет собой могущественное оружие , которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США , но и может быть направлено против других стран , в том числе с целью воздействия на общественные настроения , провоцирования внутриполитических кризисов , влияния на волеизъявление граждан и исход выборов.

которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США но и может быть направлено против других стран в том числе с целью воздействия на общественные настроения провоцирования внутриполитических кризисов влияния на волеизъявление граждан и исход выборов. Cобытия после президентских выборов в США показали , что « американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры , противоречащей принципам демократии , общепризнанному праву граждан на поиск , получение и распространение информации , а также незаконной блокировки альтернативных платформ». «В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого , предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране , но и во всем мире.

что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры противоречащей принципам демократии общепризнанному праву граждан на поиск получение и распространение информации а также незаконной блокировки альтернативных платформ». «В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране но и во всем мире. Совет Федерации решительно осуждает « действия глобальных американских интернет-компаний , которые по политическим причинам , без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова» в соцсетях.

действия глобальных американских интернет-компаний которые по политическим причинам без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова» в соцсетях. Совет Федерации призывает генсека ООН , генерального директора ЮНЕСКО , профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека , генсека Совета Европы , действующего председателя ОБСЕ , представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими « цифровой диктатуры».

генерального директора ЮНЕСКО профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека генсека Совета Европы действующего председателя ОБСЕ представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими цифровой диктатуры». Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией , регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм , которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права.

регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права. Регулирование деятельности интернет-компаний для России « наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета.

Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что уже разрабатывается система штрафов за незаконную блокировку пользователей интернет-гигантами. В конце декабря Дума приняла закон о санкциях для интернет-платформ, в частности, Facebook и YouTube, за ограничение доступа к значимой в России информации. Он подразумевает сначала штрафы, потом урезание трафика, потом блокировку в России, в случае, если нарушения не будут устраняться.

Две недели назад в Еврокомиссии заявили, что считают «недопустимым то, что платформы принимают ключевые решения сами, безо всякого надзора и ответственности, без всякого диалога и без той прозрачности, которой требуют решения подобной важности».