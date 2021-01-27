X5 Retail Group хочет «присутствовать на всех этапах клиентского пути» покупателей своих супермаркетов «Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Для достижения этой цели она запустит в 2021 году медиаплатформу и другие сервисы. Об этом рассказала финдиректор компании Светлана Демяшкевич в ходе онлайн-встречи «А-Клуба» Альфа-банка.

Мы хотим присутствовать на всех этапах клиентского пути. Это часть нашей стратегии. То есть не в момент, когда клиент уже приходит в магазин или онлайн-магазин, а когда клиент уже принимает решение. Ресурс, на котором вы смотрите рецепт, в принципе уже должен быть в поле нашего зрения, поле интересов. Мы уже реализуем медиаплатформу, запуск ее будет уже в этом году. Как раз будем консолидировать ресурсы, соцсети, блогеров, которые говорят о рецептах и еде. Мы считаем, что наше распространение в сфере еды, помимо традиционного ретейла, имеет смысл — мы понимаем наших клиентов, знаем наших гостей, мы понимаем, что им нужно лучше, наверное, банков или технологических компаний. В этом наше большое преимущество.

Постпродажный платёжный сервис в данный момент обсуждается с Альфа-Банком. В октябре представители ритейлера анонсировали запуск сервиса сравнения цен и подписки. Интернет-журнал о еде «Как» есть у «Кухни на районе».