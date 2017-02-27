Компания Hays, один из ведущих игроков на рынке рекрутмента, провела интернет-опрос среди 176 E-Commerce директоров. Среди опрашиваемых было 74% мужчин, большей части (68%) всех респондентов — до 35 лет. 52% из них занимают позицию Head of E-Commerce, 26% - E-Commerce директор, 14% - Omnichannel Multichannel Director, а остальные 8% работают на позиции гендиректора E-Commerce проекта. Больше половины участников опроса работают в российских компаниях.

У 43% респондентов есть высшее образование в сфере экономики, маркетинга или менеджмента, у 29% - техническое образование, у 25% - гуманитарная специальность и только 1% имеет неоконченное высшее. 54% опрошенных свободно говорят на английском (уровни Fluent и Advanced). Большая часть, 34%, выросла из такой профессиональной сферы, как продажи, 21% начинали с маркетинга, 16% - с логистики.

На вопрос о размере ежегодного совокупного дохода ответили 118 респондентов. 37% из них зарабатывают до 2,5 миллионов рублей, 20% - от 2,5 до 3,5 миллионов, 19% - от 3,5 до 5 миллионов и более 5 миллионов рублей в год получают 24% опрошенных.

81% респондентов своими ключевыми профессиональными навыками назвали навыки стратегического планирования и знание инструментов digital-маркетинга, 75% умеют управлять людьми, 71% выбрали навык project management, у 69% - сильные аналитические способности.

80% респондентов ответили, что успешный E-Commerce директор должен уметь принимать решения и брать на себя ответственность за них. 76% проголосовали, что самым важным для директора в этой сфере является стратегическое мышление, 69% - ориентированность на результат.

У 43% финальная цель на пути карьерного развития – получить более высокую роль в рамках E-Commerce, 22% планируют открыть свой E-Commerce бизнес, 20% хотят переехать в другую страну, 8% - открыть бизнес, не связанный с E-Commerce, и 6% могут уйти в другую сферу.

Самой важной задачей на ближайшие несколько лет 66% респондентов выделили улучшение клиентского сервиса, 64% - внедрение новых технологий, 64% проголосовали за формирование профессиональной команды, 52% хотят заняться поиском новых инструментов продвижения и 47% - управлением ассортиментом, закупками и ценообразованием. 72% планируют искать новую работу, 35% из которых — в течение ближайшего года.