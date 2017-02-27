Российские дети активно пользуются интернетом с 7−8 лет, рассказала директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова. В 2013 году у нас, по словам Солдатовой, интернетом начинали пользоваться только с 8−9 лет. Также по результатам опроса в рамках проекта по изучению малолетних интернет-пользователей в Европе, в России интернетом пользуются примерно 80% детей от 4 до 6 лет. «…треть детей проводят в интернете 8 часов в день, причем бесконтрольно», — добавляет директор.