Российские дети активно пользуются интернетом с 7−8 лет, рассказала директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова. В 2013 году у нас, по словам Солдатовой, интернетом начинали пользоваться только с 8−9 лет. Также по результатам опроса в рамках проекта по изучению малолетних интернет-пользователей в Европе, в России интернетом пользуются примерно 80% детей от 4 до 6 лет. «…треть детей проводят в интернете 8 часов в день, причем бесконтрольно», — добавляет директор.
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Блин, дети учатся играя и развлекаясь, как можно говорить, «но очень быстро планшет начинает выполнять только развлекающую функцию,".
Госпожа Солдатова, наверняка, очередная бездетная тётка-монстр.
Например, как можно быстро подтянуть английский ребенку? А все игры переключить на английский и вуаля, тётя в школе отстает от маленького ребенка и по словарному запасу и по современной грамматике.