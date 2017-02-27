ФНС доначислила налоги Lamoda и «Яндексу» за завышение расходов на рекламу. По данным налоговиков, эти компании использовали для этого подставные юрлица. В частности российская операционная компания Lamoda — ООО «Купишуз» — использовала подставную рекламную фирму «Агентство Эдфою» для завышения расходов. За два года оборот с ней составил почти 900 млн руб. при суммарном убытке «Купишуза» в 1,46 млрд рублей. В результате ФНС доначислила Lamoda налоги и обязала выплатить штраф на общую сумму 134 млн рублей. Осенью 2015 года Lamoda попыталась оспорить это решение в суде, пока безрезультатно.

Также по итогам проверки за 2010−2012 годы ФНС доначислила «Яндексу» почти 200 млн руб. и уже выиграла суды в двух инстанциях. Налоговики, как рассказывал чиновник, близкий к ФНС, обнаружили три фирмы-однодневки — центры привлечения клиентов, на которые «Яндекс» списывал свои расходы. Центры должны были оказывать услуги для привлечения партнеров рекламной сети «Яндекса». У всех трех фирм не было в штате квалифицированного персонала, а их руководители или учредители были номинальны, следует из документов суда.

«Яндекс» настаивает, что все центры обслуживания партнеров — «реально существующие бизнесы». Оказание услуг в интернете «не всегда может быть подтверждено традиционными способами», считает представитель поисковика: «При анализе такой деятельности необходимо понимать и учитывать техническую специфику». 22 февраля, по словам представителя «Яндекса», компания подала кассационную жалобу. При этом поисковик уже уплатил доначисленные налоги, добавил он. Сейчас никаких ЦОПов у «Яндекса» не существует, поисковик закрыл их летом 2014 года и попросил клиентов перейти на прямые договора с собой. В Lamoda заявили, что компания всегда соблюдала законодательство, в том числе налоговое, во всех странах, где она вела бизнес.