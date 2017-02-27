ФНС доначислила налоги Lamoda и «Яндексу» за завышение расходов на рекламу. По данным налоговиков, эти компании использовали для этого подставные юрлица. В частности российская операционная компания Lamoda — ООО «Купишуз» — использовала подставную рекламную фирму «Агентство Эдфою» для завышения расходов. За два года оборот с ней составил почти 900 млн руб. при суммарном убытке «Купишуза» в 1,46 млрд рублей. В результате ФНС доначислила Lamoda налоги и обязала выплатить штраф на общую сумму 134 млн рублей. Осенью 2015 года Lamoda попыталась оспорить это решение в суде, пока безрезультатно.
Также по итогам проверки за 2010−2012 годы ФНС доначислила «Яндексу» почти 200 млн руб. и уже выиграла суды в двух инстанциях. Налоговики, как рассказывал чиновник, близкий к ФНС, обнаружили три фирмы-однодневки — центры привлечения клиентов, на которые «Яндекс» списывал свои расходы. Центры должны были оказывать услуги для привлечения партнеров рекламной сети «Яндекса». У всех трех фирм не было в штате квалифицированного персонала, а их руководители или учредители были номинальны, следует из документов суда.
«Яндекс» настаивает, что все центры обслуживания партнеров — «реально существующие бизнесы». Оказание услуг в интернете «не всегда может быть подтверждено традиционными способами», считает представитель поисковика: «При анализе такой деятельности необходимо понимать и учитывать техническую специфику». 22 февраля, по словам представителя «Яндекса», компания подала кассационную жалобу. При этом поисковик уже уплатил доначисленные налоги, добавил он. Сейчас никаких ЦОПов у «Яндекса» не существует, поисковик закрыл их летом 2014 года и попросил клиентов перейти на прямые договора с собой. В Lamoda заявили, что компания всегда соблюдала законодательство, в том числе налоговое, во всех странах, где она вела бизнес.
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ФНС доначислила более $300 млн — скорее рублей, а не долларов
Иностранцы налогов совсем не платят, а нашим еще и сверху уже уплаченных доначисляют, удивительное у нас государство…
Мне в 2015 догу НДС-а столько доначислили что чуть ласты не склеил, а все потому что я не достаточно хорошо своих партнеров-контрагентов проверял, они понимаешь доки с НДС-ом давали, а потом выяснилось что они налоги не платили и в бега подались, и со всего оборота с ними я заплатил 18%, и пофиг нашей налоговой что все по безналу, все доки имеются…
Еще таможня у нас тоже «хорошо» работает, ввезли парктроники под свою марку, так таможня решила что сильно дешево мы их купили, дескать такого не может быть (хотя цена даже выше, так как фабрика хорошая) они на вид говорят раза в два дороже стоят, давай как доплати НДС-а с цены в два раза выше тогда выпустим груз…
До сих пор не можем с них это доначисление взыскать, потому как беспредел на ровном месте, сделка 100% в белую, все доки есть, контракт, фабрика 20 лет уже работает, а им все бестолку, не верят и все тут, посмотрим что суд скажет.
Автор только из отпуска приехал, тяжело на рубли обратно переходить.