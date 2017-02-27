Forbes составил ежегодный список 20 самых дорогих компаний Рунета.

«Яндекс» ( его стоимость оценивается в $7600 млн); Mail.ru Group ( $4000 млн); Avito ( $2549 млн); Wildberries ( $419 млн); Ozon Group ( $302 млн); Lamoda ( $301 млн); «Юлмарт» ( $236 млн); «Ситилинк» ( $215 млн); 2GIS ( $200 млн); Exist ( $165 млн); HeadHunter ( $164 млн); Suberjob ( $125 млн); B2B-Center ( $118 млн); «Циан Групп» ( $101 млн); Aviasales ( $99 млн); KupiVIP ( $97млн); Mamba ( $97млн); ivi.ru ( $96 млн); «1С Битрикс» ( $86 млн); Ticketland ( $84,2 млн).

В прошлом году лидером в списке издания был Mail.ru Group, его оценивали в $4700 млн. На втором месте тогда оказался «Яндекс» с оценкой в $4300 млн, на третьем — Avito, стоимость которого составляла $2400 млн, и на четвертом расположился «Юлмарт» стоимостью в $1100 млн. Теперь «Юлмарт» выпал из четвёрки лидеров, вероятно, из-за продолжающегося конфликта акционеров.

Общая стоимость крупнейших компаний Рунета по оценке Forbes в этом году стала равна $17 054 млн. В прошлом году оценка всех участников рейтинга составила $17 900 млн, то есть больше, несмотря на то, что оценка первой компании в рейтинге выросла почти на три миллиарда.

Из списка Forbes исчезла компания Gett (которая, кстати, израильская), капитализация которой составляла $500 млн, а также магазин автозапчастей Emex, российский консолидатор по продаже билетов Biletix, интернет-магазин товаров для дома и ремонта «220 Вольт», онлайн-сервис по продаже билетов авиакомпаний OneTwoTrip, сервис для продвижения сайтов SeoPult, онлайн-магазин продуктов питания «Утконос». Зато в этом году издание впервые включило в рейтинг «1С-Битрикс» и онлайн-кинотеатр Ivi.