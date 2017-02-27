Forbes составил ежегодный список 20 самых дорогих компаний Рунета.
- «Яндекс» (его стоимость оценивается в $7600 млн);
- Mail.ru Group ($4000 млн);
- Avito ($2549 млн);
- Wildberries ($419 млн);
- Ozon Group ($302 млн);
- Lamoda ($301 млн);
- «Юлмарт» ($236 млн);
- «Ситилинк» ($215 млн);
- 2GIS ($200 млн);
- Exist ($165 млн);
- HeadHunter ($164 млн);
- Suberjob ($125 млн);
- B2B-Center ($118 млн);
- «Циан Групп» ($101 млн);
- Aviasales ($99 млн);
- KupiVIP ($97млн);
- Mamba ($97млн);
- ivi.ru ($96 млн);
- «1С Битрикс» ($86 млн);
- Ticketland ($84,2 млн).
В прошлом году лидером в списке издания был Mail.ru Group, его оценивали в $4700 млн. На втором месте тогда оказался «Яндекс» с оценкой в $4300 млн, на третьем — Avito, стоимость которого составляла $2400 млн, и на четвертом расположился «Юлмарт» стоимостью в $1100 млн. Теперь «Юлмарт» выпал из четвёрки лидеров, вероятно, из-за продолжающегося конфликта акционеров.
Общая стоимость крупнейших компаний Рунета по оценке Forbes в этом году стала равна $17 054 млн. В прошлом году оценка всех участников рейтинга составила $17 900 млн, то есть больше, несмотря на то, что оценка первой компании в рейтинге выросла почти на три миллиарда.
Из списка Forbes исчезла компания Gett (которая, кстати, израильская), капитализация которой составляла $500 млн, а также магазин автозапчастей Emex, российский консолидатор по продаже билетов Biletix, интернет-магазин товаров для дома и ремонта «220 Вольт», онлайн-сервис по продаже билетов авиакомпаний OneTwoTrip, сервис для продвижения сайтов SeoPult, онлайн-магазин продуктов питания «Утконос». Зато в этом году издание впервые включило в рейтинг «1С-Битрикс» и онлайн-кинотеатр Ivi.
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капитализация рунета которая генерирует прибыль десятки лет = $17 054 млн. капитализация снепчата — который появился 6 лет назад = 28 ярдам, при убытке в 670 млн дол в год. Куда катиться мир (