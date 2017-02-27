Медиадиректор Ivi.ru и глава принадлежащего онлайн-кинотеатру издания «Титр» Михаил Клочков объявил, что покидает компанию. Клочков проработал в Ivi.ru около 3,5 месяцев. Он занял пост главного редактора «Титра» с середины ноября, до 31 октября 2016 года Колчков был главным редактором «Кинопоиска». Всего Клочков проработал в «Кинопоиске» более 9 лет.

Клочков не называет новое место работы, скорее всего, он с ним еще не определился:

«Закончилась своеобразная стажировка в новом для меня сегменте киноиндустрии. Удалось быстро проанализировать вверенные направления сервиса, оживить посещаемость и запустить вместе с командой коллег четыре спецпроекта. Расскажу и подробней, но уже лично. Продолжаю внештатно и независимо работать с другими проектами, готов к новым начинаниям, открыт для любых затей», — пишет он.

По данным издания Vc.ru, С 11 января 2017 года с Клочкова были сняты обязанности медиадиректора Ivi.ru, он оставался только работать с «Титром».