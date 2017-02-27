Университет интернет-профессий «Нетология» объявил о запуске собственного ресурса по поиску работы Центр развития карьеры. «Нетология», основным бизнесом которой является онлайн-обучение по различным digital специальностям, предлагает начинающим специалистам помощь в составлении резюме и подборе вакансий, консультации в области HR и бесплатные курсы, в том числе по трудоустройству, командной работе и т. д. Компаниям предложена возможность размещения вакансий, причем как обычных, так и без необходимости платить сотруднику. Последний вариант может быть интересен начинающим специалистам, которые находятся в процессе обучения и хотят заранее набрать портфолио проектов.

Как уточняет руководитель центра Анна Давыдова, работу клиентов «Нетологии», исполняющих задания в режиме стажировки, будут контролировать преподаватели центра, чтобы обезопасить работодателя от возможных ошибок в работе начинающего специалиста. Также Центр развития карьеры приглашает к сотрудничеству стартапы, у которых пока нет команды, или средств на найм персонала. Размещать резюме смогут только студенты и выпускники «Нетологии».

«Нетология» не раскрывает инвестиции в проект, по словам Давыдовой, его запуск проведен силами существующих сотрудников компании. Механизмы монетизации пока не предусмотрены, сервис будет бесплатным как для соискателей, так и для работодателей. Компания ожидает, что ресурс будет интересен не только компаниям, ищущим бесплатных сотрудников. По словам Давыдовой, «Нетология» может обеспечить работодателям доступ к проверенным кандидатам, а самим кандидатам предложить пул хорошо зарекомендовавших себя компаний. Это, по ее словам, выгодно отличает ресурс от крупных job-сайтов, где разместить вакансию или резюме может кто угодно.

Первая версия кадрового ресурса «Нетологии» была анонсирована в августе 2016 года, по сути это была просто группа в Facebook, где размещались анонсы о бесплатных стажировках, сейчас компания говорит о запуске полноценного job-ресурса.