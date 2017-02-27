Представитель МТС рассказал «Ведомостям», что весной 2017 года в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях часть абонентов оператора смогут получать по 100 Мб интернет-трафика в обмен на просмотр 30-секундного рекламного ролика. Пилот «интернета в обмен на рекламу» поддержит «Яндекс». Поисковик поможет МТС подключиться к его рекламной сети, рассказала руководитель группы развития видеорекламы «Яндекса» Ирина Скрипникова. «Яндекс» и МТС разделят доходы от размещения рекламы объяснил представитель МТС.

Сотовый оператор и «Яндекс» уже сотрудничают. В январе 2016 года МТС запустил музыкальный стриминг на базе Яндекс.Музыки. Партнёрство выглядит полезным. Через год после запуска выяснилось, что МТС.Музыка подключает подписчиков в 4 раза быстрее базовой для себя Яндекс.Музыки. Оператор диктует «Яндексу» достаточно жёсткие условия сотрудничества. Так в октябре 2016 года МТС прикрыл «ухудшение» собственных тарифов всё тем же «Яндексом» — и «Яндекс» смолчал. В том же октябре «Яндекс» рассказал, что он готов платить МТС (и некоторым другим, но остальные это иностранцы) за предустановку сервиса «Дзена» в составе мобильных приложений Yandex Launcher и Яндекс.Браузер.

С 2016 года в России работает основанный Евгением Гордеевым «бесплатный сотовый оператор» «Атлас». Его услуги продаются на сети Sim Sim, дочерней компании «Вымпелкома» (собственная торговая марка — «Билайн»). По условиям обслуживания в MVNO «Атлас» за связь можно заплатить «атласами» — условной валютой. Оператор распространяет её за выбор рекламирующихся в приложении Atlas услуг, и за социализацию — приглашение в систему новых участников.

В октябре 2016 года «Известия» узнали у источника близкому к руководству «ВКонтакте», что «МегаФон» и соцсеть (компании одновременно входят в портфель активов предпринимателя Алишера Усманова, с 2017 года «МегаФон» владеет контролем над Mail.ru Group) до конца года запустят бесплатного оператора VKmobile, по модели MVNO, как и Sim Sim. За связь через VKmobile якобы можно будет расплачиваться и деньгами, и социальными действиями: «просмотрами рекламы и ее перепостами. В 2016 запуска не состоялось, но предположительно «ВКонтакте» запустит сотового оператора на сетях «Мегафона» в июле 2017 года.