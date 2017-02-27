В январе 2017 года «Коммерсантъ» закрыл бумажные версии изданий «Деньги» и «Власть». Сегодня в соцсетях распространяется сообщение о том, что около 20 сотрудников «Денег» ищут себе нового издателя. На следующей недели для них, якобы, не останется работы в издательском доме «Коммерсантъ».
Никому уникальный журналистский коллектив не нужен? Прямо вот 20 человек вместе с брендом. Трафик генерят. Берите. А потом они тем же табором и с новым, уже вашим брендом, в небо уйдут.
«Теперь инфа. Наш журнал Ъ-Деньги после 22 лет жизни закрывается. В январе он стал чисто онлайновым, а со следующей недели (если мир не перевернется) его вообще уже не должно быть.
Руководство Ъ сейчас решает что с нами делать.
Почему убили журнал — рассказывать долго. Но издание абсолютно жизнеспособное и в состоянии себя окупать.
В связи с этим, интересуюсь возможностью продаться всей редакцией (16 пишущих единиц, включая редакторов и главреда, бильды и прочие — всего около 20 чел.) вместе с брендом.
Расписывать долго что мы можем, какой трафик генерим, кто нас читает и прислушивается, не стану.
Просто если есть запрос — будем обсуждать.»
В декабре 2014 года издательский дом «Коммерсант» продал журнал «Секрет фирмы» холдингу Rambler&Co. Его бумажной версии больше не существует. С марта 2015 бывший ежемесячник работает, как сайт о бизнесе с ежедневными обновлениями, под руководством Николая Кононова.
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Если ребята сами себя окупают, то зачем им «издатель»