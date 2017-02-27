Никому уникальный журналистский коллектив не нужен? Прямо вот 20 человек вместе с брендом. Трафик генерят. Берите. А потом они тем же табором и с новым, уже вашим брендом, в небо уйдут.

«Теперь инфа. Наш журнал Ъ-Деньги после 22 лет жизни закрывается. В январе он стал чисто онлайновым, а со следующей недели (если мир не перевернется) его вообще уже не должно быть.

Руководство Ъ сейчас решает что с нами делать.

Почему убили журнал — рассказывать долго. Но издание абсолютно жизнеспособное и в состоянии себя окупать.

В связи с этим, интересуюсь возможностью продаться всей редакцией (16 пишущих единиц, включая редакторов и главреда, бильды и прочие — всего около 20 чел.) вместе с брендом.

Расписывать долго что мы можем, какой трафик генерим, кто нас читает и прислушивается, не стану.

Просто если есть запрос — будем обсуждать.»