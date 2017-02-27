Роскомнадзор отчитался о первых компаниях, включенных в реестр новостных агрегаторов согласно новому законодательству. Принятый в июне 2016 года и вступивший в силу с начала текущего года закон о новостных агрегаторах обязывает такие компании публиковать только данные из зарегистрированных СМИ, либо самим проверять корректность новостей. Также закон ограничил долю иностранного капитала в таких компаниях до 20% — по аналогии с законом о СМИ.

Под действие закона подпадают только компании, аудитория которых составляет более миллиона человек. 20 февраля Роскомнадзор запросил аудиторные показатели у «Яндекс.Новости», Google News, «Новости Mail.Ru», «Рамблер/Новости», «СМИ 2» и Microsoft Network (MSN). Как пояснил «Роем!» представитель ведомства Вадим Ампелонский, большинство компаний попали в указанный диапазон в 1 млн, вопрос возник только по двум иностранным игрокам.

«Все, у кого запрашивали посещаемость, данные предоставили. У Google и MSN дополнительно запросили данные по аудитории мобильных приложений их новостных сервисов — посещаемость будет оцениваться в совокупности. У остальных запросили идентификационные данные владельцев. СМИ2 и Mail.ru их уже предоставили, и были включены в реестр. От остальных ждём ответа», — сказал Ампелонский.

Сегодня на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что в реестр также был включен «Яндекс». Таким образом, под вопросом остался только статус Google и MSN. Уже включенные в реестр компании не ждут особых изменений в своем бизнесе. 90% источников СМИ2 зарегистрированы в Роскомнадзоре. «В данный момент те СМИ, у которых не было лицензии, в процессе ее получения, а что касается известных СМИ, которые не получат лицензию, скорее всего мы будем продолжать с ними работать, но можем ограничить забор контента только теми темами, которые не противоречат законодательству РФ», — сказали в компании. В Mail.ru Group не смогли предоставить оперативный комментарий.