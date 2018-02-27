«Яндекс» изменил принципы формирования цены на контекстную рекламу. С апреля 2018 года изменится цель участия в аукционе на размещение рекламы: участники будут бороться не за позиции в выдаче, а за объем целевого трафика. До недавнего времени стоимость рекламы зависела только от позиции рекламного блока на странице выдачи и того, сколько участников претендуют на покупку рекламы по каждому конкретному слову.

В компании уточнили, «Коммерсантъ», что теперь Форматы рекламы будут основываться на запросах пользователей и подбираться для них автоматически с учетом тематики рекламы и поведенческой аналитики. Это может быть рекламный блок с изображением или с галереей товаров, приводят пример в компании. При этом объем рекламы в выдаче останется прежним.

В «Яндексе» объяснили новый принцип формирования цен: