«Яндекс» изменил принципы формирования цены на контекстную рекламу. С апреля 2018 года изменится цель участия в аукционе на размещение рекламы: участники будут бороться не за позиции в выдаче, а за объем целевого трафика. До недавнего времени стоимость рекламы зависела только от позиции рекламного блока на странице выдачи и того, сколько участников претендуют на покупку рекламы по каждому конкретному слову.
В компании уточнили, «Коммерсантъ», что теперь Форматы рекламы будут основываться на запросах пользователей и подбираться для них автоматически с учетом тематики рекламы и поведенческой аналитики. Это может быть рекламный блок с изображением или с галереей товаров, приводят пример в компании. При этом объем рекламы в выдаче останется прежним.
В «Яндексе» объяснили новый принцип формирования цен:
Цены, как и раньше, рассчитываются для всех индивидуально, с учетом качества и кликабельности объявления по выбранной фразе. Однако, если раньше позиция обозначала определенный объем целевых переходов, то теперь объем не обязательно привязан к позициям.
Вот пример того, как выглядят формулы расчета сейчас:
В этой схеме меняется только одно — поскольку позиция больше не коррелирует с объемом трафика, мы говорим именно о кликах, а не о местах. Допустим, на выдаче 5 «ступенек» — 5 разных мест или вариантов показа, которые дают разный объем целевых кликов. Формула для первого будет выглядеть вот так:
Х —это так называемый «коэффициент кликабельности», тот самый объем целевых переходов, которые получает рекламодатель.
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И это хорошо.
Не понял, что значит «форматы будут подбираться автоматически». А если это брендовая реклама и важен не трафик, а показы и места?