Компания «Яндекс» предупредила веб-мастеров о закрытии турбо-страниц в апреле 2025-го года.

Концепция отдачи мобильного контента через страницы поисковика с отдачей паблишерам вознаграждения за размещённую рекламу (AMP-страницы) была придумана в Google, но несмотря на декларативные заявления об удобстве пользователей от такого решения, основным бенефициаром оказался сам поисковик.

Во-первых, он не отдавал трафик наружу, поэтому аналитические системы других компаний получали меньше информации.

Во-вторых, поисковик сам решал какое оформление для страниц использовать, что позволяло куда быстрее и с большей вариативностью доступных решений тестировать идеи по увеличению заработка на мобильном трафике, который начал составлять в интернете больше половины.

В-третьих, на турбостраницах снижалось присутствие сторонних рекламных систем, что повышало выручку "материнского" поисковика.

Также поисковикам помогало то, что турбо-страницы действительно отдавались быстрее страниц сторонних сайтов, что помогало росту заработка, особенно, при обработке транзакционных запросов.

На сейчас в России Google становится настолько неактуален, что турбо-страницы для «Яндекса» оказались лишены смысла, а контент, интересующий пользователя, всё равно переехал во вкладку с результатом нейро-поиска и колдунщиками.

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