Обновлено в 14:30: «Яндекс» подробно изложил свою позицию, признав, что новостной агрегатор компании освещал события воскресных протестов недостаточно оперативно:

Мы признаём, что вчера Яндекс.Новости отставали от картины дня. Скорее всего, дело в том, что алгоритм кластеризации, который склеивает новости в сюжеты, а сюжеты — в темы, не всегда мог объединять в одну тему, например, сообщения о задержаниях во Владивостоке и об аресте Навального в Москве. Иными словами, временами агрегатор мог рассматривать одну большую, сложную и географически обширную тему про протесты как несколько разных тем, что, в свою очередь, могло повлиять на качество работы сервиса. Точно так же алгоритм срабатывает, когда есть много новостей про ДТП с разными людьми в разных городах. Он полагает, что это разные события, и не объединяет их в общий сюжет. Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем.

Исходный текст новости:

В воскресенье ряд сторонников оппозиции обвинил Яндекс.Новости в предвзятом освещении протестных митингов. Это первая крупная акция протеста, которая проходила после вступления в силу закона о новостных агрегаторах, который, как считают многие, был создан специально для того, чтобы не позволить нежелательным сообщениям попадать в топ Яндес.Новостей.

Новости об акциях протеста появились в топе «Яндекса» только после 14.00 примерно до 17.00 в топ-5 сюжетов о митингах не было. Первым сюжетом, попавшим в топ-5, стало задержание сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

В предвзятости Яндекс.Новости обвинил Алексей Навальный:

За Яндекс сегодня просто стыдно. Проституция как на первом канале. И хватит уже врать «это алгоритм». pic.twitter.com/RwcrVOYehd — Alexey Navalny (@navalny) March 26, 2017

Представитель компании Ася Мелкумова ответила Навальному:

@navalny сюжеты про митинги были в топе после полудня, потом их выбивали другие сюжеты, к вечеру снова поднимаются — Asya Melkumova (@regata80) March 26, 2017

Также пост по поводу позиции «Яндекса» написал вице-президент Acronis Виктор Лысенко:

Интересно, а что за обедом в офисной столовке обсуждают сотрудники «Яндекса», когда в предыдущий день в ленту не попало, очевидно, главное событие дня? Особенности алгоритма выдачи? Вакансии в других местах? Мудрость руководства, оберегающего бизнес и их зарплаты?

Лысенко в комментариях ответили директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов и директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант. Аргументы представителей компании сводились к следующему: новости о протестных митингах появлялись в топе Яндекс.Новстей, но потом вытеснялись оттуда другими сообщениями. По новым законам Яндекс.Новости действительно не могут публиковать ссылки на ресурсы, которые не имеют лицензии СМИ в России. Таким образом из выдачи исчезла активно освещающая протесты «Медуза» и иностранные СМИ.

Позднее Лысенко обновил свой пост, написав:

У меня нет оснований считать, что «Яндекс» каким-то специальным способом подкручивает свою новостную ленту. На «Яндекс», как на агрегатор новостей, с начала 2017 наложены дополнительные ограничения по тому, какие источники можно использовать для агрегации. Если допущенные взять с теми весами, которых они заслуживают, то скорее всего из ленты и получится то, что получается.

Основатель «Медузы» Галина Тимченко также обратила внимание на однобокое освящение картины дня Яндекс.Новостями.

Очень понятные скрины. Какое-то в своем роде абсолютное бесстыдство у некоторых.

UPD Цитирую Ивана Голунова: «В топ яндекса ворвалось предупреждение о гололеде». Posted by Galina Timchenko on Sunday, March 26, 2017

Директор по маркетингу «Яндекса» Дмитрий Степанов в ответ привел скриншот (справа) с новостью про митинги, находящейся в топе Яндекс.Новостей. Судя по скриншоту, это было после 18−00 по Москве.

Тимченко это не убедило:

Новости давно и прочно перестали отвечать задаче формирования новостной картины дня. При этом, обрати внимание, никакой конспирологии. Просто это стал очень плохой сервис (оценочное суждение).

Весной 2011 года «Яндекс» уже оказывался в центре скандала, связанного с деятельностью Навального. Тогда блогеры обвинили интернет-компанию в цензуре не найдя поиском по картинкам фото с одной из акций сторонников Навального. Компании пришлось объяснять, что поисковый алгоритм обновляется не чаще раза в неделю и недавно появившиеся изображения могут не попадать в выдачу. Несмотря на это, сообщения о том, что «Яндекс» «специально удаляет картинки» возникали еще несколько раз.

В марте 2017 года выяснилось, что упрощённым по закону «о новостных агрегаторах» Яндекс.Новостям больше не нужен собственный отдельный руководитель. За службой в целом присматривает Вера Лейзерович. Для главы портативных и мобильных сервисов «Яндекса» это лишь один из проектов в зоне ответственности, но не единственный.