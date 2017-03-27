«Мегафон» нашёл применение данным Mail.ru Group, в котором оператор приобрёл контроль по итогам 2016 года. С 4 четвертого квартала 2016 года оператор начал предлагать абонентам индивидуальные тарифы, пишут «Ведомости» со ссылкой на коммерческого директора компании Влада Вольфсона.

Индивидуальные тарифы будут рассчитаны с учетом показателя customer lifetime value (ценности клиента за весь период обслуживания) и маржинальности услуг. Оператор будет использовать данные о пользователях проектов Mail.ru Group и свои данные.

Таким образом, «Мегафон» оценивает прибыльность отдельных абонентов и делает предложение о новых тарифах только тем, чья CLV соответствует модели customer value management компании. Персонально подобранные предложения в перспективе могут увеличить доход с каждого абонента и повысить лояльность, снизив отток.